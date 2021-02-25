Чемоданное движение: транзитные пассажиры «Аэрофлота» будут сдавать ручную кладь в багаж

Пассажирам «Аэрофлота» при пересадке на рейсы «Победы» в Шереметьево придется сдавать ручную кладь в багаж. Об этом рассказали источники «Известий», знакомые с деталями соглашения о совместном обслуживании рейсов (код-шеринга) между лоукостером и крупнейшим авиаперевозчиком. Дело в том, что на таких рейсах у каждой авиакомпании сохранятся свои нормы провоза багажа и ручной клади. По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, продажа транзитных билетов в рамках этого соглашения начнется уже в мае.

Не ручная кладь

Пассажиры «Аэрофлота» смогут пересесть на рейсы «Победы» в Шереметьево в рамках код-шерингового соглашения (о совместном обслуживании рейсов) между авиакомпаниями . Об этом рассказали два источника «Известий», знакомые с деталями договоренностей между авиакомпаниями. Лоукостер «Победа» с мая начнет летать из Шереметьево, что даст возможность перевозчикам осуществлять совместные транзитные рейсы. Действие код-шеринга между авиакомпаниями предусмотрено новой стратегией группы «Аэрофлот» до 2028 года.

Такое соглашение нужно в основном для организации трансферных перевозок. Каждая авиакомпания, заключившая код-шеринг, осуществляет рейс на своем сегменте в рамках одной перевозки. Например, из Нью-Йорка в Пермь с пересадкой в Москве первый рейс выполняет «Аэрофлот», а второй — «Победа». При этом сегодня лоукостер разрешает взять в салон ручную кладь с габаритами не более 93 см по сумме трех измерений (36*30*27), а «Аэрофлот» — до 10 кг с габаритами не более 120 см (55*40*25). Эти правила сохранятся и на совместных рейсах перевозчиков в рамках код-шерингового соглашения, рассказал собеседник «Известий».

По его словам, из-за этого транзитным пассажирам при пересадке с рейса «Аэрофлота» на самолет «Победы» придется сдавать ручную кладь в багаж. Но пассажиру не нужно будет дополнительно оплачивать провоз багажа и ручной клади в самолете лоукостера, уточнил он.

«Известия» направили запросы в «Аэрофлот» и «Победу».

В летнем сезоне транзитные перевозки предполагается запустить по целому ряду направлений. Так, с мая «Победа» начнет летать из Шереметьево в Махачкалу (дважды в день) и Пермь (трижды в день), следует из данных европейского поставщика авиационных данных OAG. С 1 июня лоукостер будет осуществлять перелеты в Сочи и Екатеринбург (ежедневно), в Уфу (три раза в день), а также в Стамбул (дважды в день), Анталью (один раз в день) и Ригу (два раза в день). С 1 июля появятся также рейсы в Барнаул (один раз в день) и Минеральные Воды (три раза в день). На всех этих направлениях будет действовать код-шеринг перевозчиков.

Договориться не удалось

В процессе обсуждения соглашения авиакомпаний по код-шерингу обсуждалась возможность применения норм провоза ручной клади «Аэрофлота» для транзитных пассажиров на рейсах «Победы», рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом переговоров перевозчиков. По его словам, лоукостер настаивал: это приведет к увеличению времени посадки и высадки пассажиров, что отразится на росте разворотного времени и приведет к падению эффективности низкобюджетной авиакомпании.

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, сохранение норм по провозу ручной клади на рейсах «Победы», выполняемых в рамках код-шеринга с «Аэрофлотом», оправдано именно политикой лоукостера в отношении сокращения времени оборота воздушных судов. Она показала свою экономическую эффективность, отметил эксперт. В России уже сформировалась и будет расширяться аудитория пассажиров, которых устраивают существующие нормы провоза ручной клади — они уже привыкли летать налегке, считает Олег Пантелеев.

По словам эксперта, опыт, накопленный в Европе, недвусмысленно показывает, что деловая аудитория в регионе «распробовала» лоукостеры, люди в строгих костюмах и с ноутбуками стали весомой клиентской группой. Ключевые интересы этих пассажиров — обширная маршрутная сеть и точность вылета по расписанию. А дополнительная возможность сэкономить точно никому не мешает, заключил эксперт.

«Победа» начнет летать из Шереметьево на самолетах «Аэрофлота». Стратегией группы предусмотрена передача 48 самолетов Boeing 737-800 национального перевозчика в парк лоукостера, в которых будет увеличено число кресел с 158 до 189. В рамках перекомпоновки салонов на этих машинах «Аэрофлот» закупает 9 тыс. кресел общей стоимостью почти 1,43 млрд рублей, следует из документации к закупкам, с которой ознакомились «Известия». Согласно графику установки кресельного оборудования, первый самолет должен быть переоборудован в феврале 2021 года, а последний — в августе 2023-го.

Как писали «Известия», ранее «Аэрофлот» выступил с инициативой уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. Перевозчик предложил Минтрансу внести соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила и сократить размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений. Благодаря этому перевозчики смогут увеличить свои доходы, отмечали участники рынка. В Минтрансе тогда подтвердили факт обсуждения изменений.