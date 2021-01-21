Сумма трёх изменений: «Аэрофлот» захотел ужесточить нормы провоза багажа в РФ

В России обсуждают возможность уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. С такой инициативой выступил «Аэрофлот», рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях. Перевозчик предложил Минтрансу внести изменения в Федеральные авиационные правила и сократить размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений, говорят собеседники издания. Благодаря этому перевозчики смогут увеличить свои доходы, полагают участники рынка. В Минтрансе подтвердили факт обсуждения изменений, но отметили, что вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками рынка. Росавиация уже увидела в этой инициативе социально-негативные риски, сообщили источники «Известий». А в «Общероссийском объединении пассажиров» спрогнозировали большое количество конфликтных ситуаций.

Инициатива не наказуема

«Аэрофлот» направил в Минтранс предложение внести изменение в федеральные авиационные правила (ФАП), снизив размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений, рассказали «Известиям» два источника в крупных авиакомпаниях. Представитель Минтранса подтвердил «Известиям» факт обсуждения изменений правил провоза багажа. По его словам, вопросы внесения изменений в ФАП требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями, поэтому окончательного решения пока не принято.

Сумма трех измерений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство передало рассмотрение инициативы «Аэрофлота» в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании, рассказали собеседники «Известий» в авиакомпаниях. По их словам, по итогам встречи федеральное агентство направило в Минтранс письмо, в котором указало на социально-негативные риски инициативы. В Росавиации и «Аэрофлоте» воздержались от комментариев.

Из ФАП следует, что предельные размеры багажа пассажиров не должны превышать 203 см по сумме трех измерений. Багаж большего размера называется негабаритным и его перевозку нужно согласовать с авиакомпанией. Пассажирам приходится за это доплачить.

С приходом лоукостера «Победа» в России появились безбагажные тарифы: клиенты начали сами выбирать, покупать более дешевый авиабилет и лететь только с ручной кладью, или платить дороже, но путешествовать с чемоданом.

Аргументы «за»

Из-за беспрецедентного кризиса в авиационной отрасли в 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 46% до 69,2 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации. По оценке рейтингового агентства НКР, выручка перевозчиков в 2020 году могла снизиться на 350-400 млрд рублей.

Авиакомпании много потеряли, и теперь хотят отыграться, считает ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. Инициатива «Аэрофлота» исходит из желания авиакомпании заработать, согласен председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов. По словам представителя Nordwind, принятие нормы принесет прибыль компаниям. Роста поступлений от продажи негабаритного багажа после изменения правил ждут и в Smartavia, рассказал «Известиям» ее представитель.

Сумма трех измерений Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Nordwind заявили, что изменений не почувствует половина пассажиров, летающих с багажом. По данным билетного агрегатора Aviasales, таких туристов около 30%. Доля летающих с багажом пассажиров зависит от направления: например, на маршруте Москва — Владивосток их более 90%, а на рейсе Москва-Санкт-Петербург — 10%, сказал представитель сервиса.

При этом в России число пассажиров с багажом сокращается. Среди билетов, забронированных в 2020 году с датой вылета в январе-июне 2021 года, на тарифы, включающие перевозку багажа, пришлось 58% продаж. В аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 64%, сообщил «Известиям» представитель Biletix.

Самые продаваемые чемоданы в России имеют размеры 159 см по сумме трех измерений, рассказал представитель интернет-магазина good-chemodan.ru. По его словам, на них приходится больше половины продаж, а 40% — это чемоданы меньшего размера — 149 см.

Норма провоза багажа размером 158 см широко используется крупными иностранными авиакомпаниями. «Аэрофлот» предложил считать негабаритным багажом тот, размеры которого превышают эту величину. До конца сентября 2020 года авиакомпания ограничивала размеры провозимого багажа 158 см в сумме трех измерений. Багаж от 158 до 203 см перевозчик считал крупногабаритным, перевозку которого нужно было дополнительно оплатить 2,5-3 тыс. рублей, а за превышение 203 см — 5-6 тыс. рублей. С октября «Аэрофлот» начал полностью применять правила из ФАП, то есть считать негабаритным только багаж свыше 203 см.

Такая же норма багажа действует, например, у Lufthansa, British Airways, Air France, KLM, Alitalia, Aer Lingus, Qatar Airways, United Airlines, указано на официальных сайтах перевозчиков.

Увидели риски

Пассажиры крайне негативно отреагируют на сокращение размеров провозимого багажа, отметил представитель Smartavia. Новые правила приведут к большему количеству конфликтных ситуаций для пассажиров, спрогнозировал Илья Зотов. По его словам, подобные решения ухудшают качество предоставляемых услуг.

Сумма трех измерений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В России конкурентный рынок, поэтому как такового госрегулирования не требуется, считает Андрей Крамаренко. Но его отмена может привести к неудобствам пассажиров, считает эксперт.

— Никто не пытается конкурировать за пассажира сервисом, все пытаются конкурировать только с ценой. Соответственно, уровень сервиса не имеет ровным счетом никакого значения. Если сейчас минимум 203 см по сумме трех измерений, а разрешат 158, тогда все авиакомпании сделают 158, — считает эксперт.

В качестве примера он вспомнил ситуацию с либерализацией норм провоза ручной клади: как только отменили регулирование и оставили его на усмотрение участников рынка, то все игроки, кроме двух-трех, тут же сделали норму провоза ручной клади ниже «любого гигиенического минимума». Регулирование имеет смысл для того, чтобы сохранить «гигиенический минимум» и обеспечить минимальные права пассажиров, добавил Андрей Крамаренко.