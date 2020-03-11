Кошки Шрёдингера: Шереметьево опровергло гибель животных в багаже

Аэропорт Шереметьево завершил проверку данных о гибели двух кошек и обморожении третьей в багажном отделении. Об этом случае рассказал в январе пассажир Максим Чумаченко. Он утверждал, что животные умерли из-за неосторожного обращения грузчиков. В ходе расследования выяснилось, что питомцы не пострадали при перевозке, а заключение об их смерти вызывает серьезные сомнения. Что случилось на самом деле — в материале «Известий».

Скандал в СМИ

24 января в СМИ молниеносно распространилась новость о гибели двух кошек и обморожении еще одной на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву. Сначала сообщение опубликовали Telegram-каналы, затем его подхватили традиционные издания.

Об этом случае известил журналистов Максим Чумаченко — профессиональный перевозчик животных, летевший рейсом «Аэрофлота» 22 января. Он транспортировал в российскую столицу трех кошек: одна была передана новым хозяевам в Шереметьево, две отправились транзитом дальше — в Софию. Во время пересадки Чумаченко отдали одну переноску в поврежденном виде.

На следующий день, 23 января, мужчина написал в «Аэрофлот» жалобу, в которой утверждал, что во время транзита погибли две его кошки и одна получила обморожение. Он пригрозил авиакомпании разгромными публикациями в СМИ и вскоре связался с журналистами и владельцами Telegram-каналов.

Еще через несколько дней, 30 января, Чумаченко написал в Facebook, что кошки скончались в течение 12 часов после прилета в Софию. Большинство СМИ уже не обратили внимания на этот пост, так как информационный шум к тому времени улегся.

За расследование обстоятельств случившегося взялись три независимые структуры: компания «Шереметьево Хэндлинг», отвечающая за багаж в аэропорту, органы внутренних дел и «Аэрофлот», который направил запросы в том числе болгарским компетентным органам.

Случай с багажом

В ходе расследования выяснилось (протоколы оказались в распоряжении «Известий»), что один из грузчиков Шереметьево в самом деле допустил промах. При выгрузке багажа он первым делом осмотрел переноски с кошками и убедился, что с ними всё в порядке — все клетки были обездвижены специальным ремнем. Сначала работник взялся за багаж экипажа, а после того, как справился с ним, отстегнул один из боксов с кошкой и поставил на транспортерную ленту.

22 января в Москве было ветрено и холодно. Порывы ветра достигали 15 м/с, а транспортерная лента обледенела. Грузчик отвлекся, и в это время переноска соскользнула и упала под колеса самолета с высоты примерно 1,5–2 м. Он не сразу это заметил, но к клетке бросились другие работники смены. Бокс сломался, а кошка пыталась выбраться наружу. Осмотрев питомицу, грузчики убедились, что видимых травм она не получила. Они обвязали переноску веревкой, чтобы животное не выбралось.

Клетку вернули на транспортерную ленту и замаскировали другим багажом, попытавшись скрыть ее повреждение. Всё это видно на записях с камер видеонаблюдения. Другие кошки спустились по ленте нормально. В целом они находились на открытом воздухе около 17 минут.

Клетки с кошками считаются негабаритным багажом, поэтому грузчики подняли их на лифте отдельно и оставили в специальном месте, где их забрал Чумаченко. Никаких претензий он не оставлял и отправился транзитом в Болгарию. Уже после прилета в Софию он начал писать угрозы и жалобы в адрес «Аэрофлота».

Заключение ветеринара

В качестве доказательств гибели кошек и вины компании Чумаченко предоставил заключение частного болгарского ветеринара. Сам документ был написан специалистом от руки на болгарском (скриншоты имеются в распоряжении «Известий»). Мужчина обратился в одно из местных бюро перевода, где ему сделали печатный вариант на русском.

В протоколе вскрытия было явно указано, что животные умерли из-за травм при транспортировке. «Аэрофлот» обратился с запросом в Болгарский ветеринарный союз.

Организация провела проверку и установила несколько фактов. Во-первых, даты в протоколе вскрытия и амбулаторном дневнике ветврача различаются. В журнале заметка о процедуре появилась на день позже. Во-вторых, в графу «идентификация животного» не вписаны данные о микрочипах. В-третьих, нет доказательств, что вскрытие проводилось в амбулатории ветеринара, а также неизвестно, каким образом Чумаченко передал ему трупы, как он прочитал микрочипы и как утилизировал тела.

Кроме того, пассажир предоставил лишь одно общее заключение по факту гибели двух животных. В протоколе отмечено, что выводы о причине травм кошек ветврач сделал по фотографиям Чумаченко.

Итоги и дальнейшие шаги

Расследование подтвердило, что пассажиру передали животных живыми и невредимыми. В возбуждении уголовного дела мужчине отказали за отсутствием состава преступления. «Аэрофлот» готов отстаивать свою позицию в суде.

Компания «Шереметьево Хэндлинг» уволила грузчика, виновного в случившемся. Другие получили строгий выговор.

Кроме того, аэропорт признал необходимость пересмотреть способы обращения с животными в клетках при манипуляциях с багажом. Речь идет в том числе о приоритетной погрузке и выгрузке переносок.

В ходе расследования также выяснилось, что на Чумаченко не раз жаловались владельцы животных. После распространения новости о кошках в СМИ они писали в «Аэрофлот» и правоохранительные органы, что профессиональный перевозчик виновен в гибели нескольких животных, а к своей работе относится халатно. В соцсетях утверждали, что он подделывал ветеринарные заключения, угрожал клиентам и накачивал питомцев ударными дозами успокоительных лекарств, чтобы те вели себя спокойно.

По данным из расследования телеканала «360», Чумаченко занимается транспортировкой животных на пару с женой. Та тоже фигурировала в историях с гибелью питомцев. В мае 2019-го ее обвинили в смерти английского бульдога Берты, которого она перевозила из Софии в Мюнхен. Хозяйка собаки утверждает, что та просто задохнулась в тесной переноске.

На самого Максима Чумаченко, по данным канала, жалоб еще больше. Его хорошо знают в узких кругах владельцев породистых животных и заводчиков. В Бразилии мужчина попытался нелегально пронести трех кошек через таможню в рюкзаке, перед этим вколов им транквилизаторы. Одна из питомиц, как рассказала хозяйка, после этого потеряла зрение.

Профессиональные перевозчики животных, или звериные челноки, зарабатывают на транспортировке редких пород. Часто они заботятся только о деньгах и не интересуются самочувствием подопечных, а нередко теряют или бросают их, травмируют и накачивают лекарствами.