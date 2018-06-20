Россельхознадзор вступился за животных-путешественников

Пассажиры жалуются, что авиакомпании требуют с них справки при путешествиях по России с домашними животными, хотя закон разрешает летать с собаками и кошками внутри страны без бюрократических проволочек. Россельхознадзор предложил Минтрансу направить перевозчикам необходимые рекомендации. В министерстве пока обдумывают эту идею. Но даже если ведомство встанет на сторону любителей животных, четвероногие вряд ли станут заметно чаще путешествовать — ведь в большинстве гостиниц им не рады, отмечают эксперты.

Авиакомпании неправомерно запрашивают ветеринарные сопроводительные документы и другие бумаги при перевозке домашних животных внутри страны, на это жалуются пассажиры, указано в письме в Минтранс за подписью замглавы Россельхознадзора Константина Савенкова («Известия» ознакомились с документом). Согласно ветеринарным правилам, утвержденным приказом Минсельхоза от 27 декабря 2016 года, по России можно перевозить домашних, служебных и декоративных животных без справок. Исключение составляют случаи, когда зверь едет на выставку или связан с предпринимательской деятельностью владельца, следует из приложенных разъяснений Россельхознадзора.

Выехать из РФ с собакой или кошкой тоже разрешено без документов (однако у страны пребывания могут быть свои требования), если речь идет о домашнем питомце. Однако лучше оформить животному международный паспорт или ветеринарный сертификат, без них питомца могут не пустить в страну, следует из Единых ветеринарных требований, утвержденных в Таможенном союзе.

Граждане же сообщают в Россельхознадзор, что сталкиваются с требованием предъявить не регламентированные законодательством документы, когда путешествуют с животными внутри страны. Константин Савенков просит коллег из Минтранса «оказать содействие» и «проинформировать авиакомпании о порядке ввоза/вывоза/перемещения животных и птиц авиатранспортом по территории России для урегулирования указанного вопроса».

В пресс-службе Россельхознадзора оперативных комментариев по этому вопросу не предоставили.

Письмо получено и находится на рассмотрении, рассказали «Известиям» в Минтрансе.

В «Аэрофлоте», «России», S7, «Уральских авиалиниях» тоже не смогли оперативно предоставить комментарии.

Согласно информации на сайтах перевозчиков, как правило, они готовы принять на борт кошек и собак в клетках — как в салон (здесь действуют ограничения по массе питомца), так и в багажное отделение, но о пушистом пассажире нужно сообщить заранее. При этом авиакомпании сохраняют за собой право отказать в перевозке животного — как заранее, так и при регистрации на рейс. Для последней как раз частенько и требуют документы. Ряд зверей многие компании возить не готовы — как правило, это грызуны, членистоногие и пресмыкающиеся, иногда — собаки-брахицефалы (с «приплюснутыми» мордами — из-за особого строения черепа они могут задохнуться во время перепадов давления).

Чем меньше формальностей, тем лучше для пассажиров, полагает глава комитета по транспорту Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Однако отказ от бюрократических процедур вряд ли увеличит число пушистых путешественников, уверен эксперт.

— Сейчас в России появились гостиницы для животных, куда хозяева сдают своих питомцев на время путешествия. Они комфортные и безопасные и пользуются большим успехом и спросом, — отметил Дмитрий Горин.

Впрочем, есть и другие причины непопулярности путешествий с питомцами: большинство отелей отказывают в заселении четвероногих друзей.

За рубежом правила перевозки животных строже и подготовка питомца к путешествию происходит дольше, отметил президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Например, Lufthansa требует при перевозке животных оформить специальный допуск, а также пройти регистрацию заранее — не менее чем за 24 часа до отправления, а для собак эмоциональной поддержки — не менее чем за 48 часов до отправления. При этом нужна медицинская справка, подтверждающая необходимость сопровождения собакой.

По данным Минсельхоза, кошки и собаки есть у 71 млн россиян.