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Названы самые популярные рейсы у семей с младенцами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рейс Москва–Сочи оказался самым востребованным среди отдыхающих в России с детьми до двух лет, говорится в анализе сервиса путешествий «Туту.ру».

Специалисты изучили число проданных авиабилетов с января по май 2018 года и составили рейтинг популярных авианаправлений.

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«По России чаще всего малышей можно встретить и услышать в самолете Москва–Сочи. Этот маршрут для полета с детьми до двух лет выбирают 3,42% пассажиров», — указано в исследовании. По данным аналитиков, стоимость билета в одну сторону на этом направлении составляет около 4,5 тыс. рублей.

Среди внутрироссийских рейсов популярными местами семейного отдыха оказались также Краснодар (2,41% пассажиров с малышами) и Крым (2,4%). Такие билеты оцениваются в 3,5 тыс. и 4,5 тыс. рублей соответственно. Из зарубежных маршрутов российские семьи чаще выбирают направления в Кишинев (12,79%), Ереван и Баку (около 5% пассажиров).

Как отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, в последнее время количество проданных билетов на авиарейсы в Крым снизилось из-за открытия Крымского моста.

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