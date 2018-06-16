Дом у моря

Есть несколько версий о происхождении названия лагеря: например, от названия протекавшей в этих местах реки, а еще — от греческих слов «медведь» и «перепелка». В самом лагере предпочли «перепелиную» версию. И даже сочинили песню «Артек — перепелиный островок»