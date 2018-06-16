Дом у моря

Есть несколько версий о происхождении названия лагеря: например, от названия протекавшей в этих местах реки, а еще — от греческих слов «медведь» и «перепелка». В самом лагере предпочли «перепелиную» версию. И даже сочинили песню «Артек — перепелиный островок»
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Фото: РИА Новости/Э. Алесин
Путевки сюда, как правило, получали дети, отличившиеся в учебе, — их распределяли между лучшими учениками школ
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Фото: ТАСС/Виктор Будан, Александр Яковлев
Знали об «Артеке» не только советские дети — сюда часто приглашали ребят из дружественных СССР стран. За всю историю его посетили десятки тысяч детей из других государств
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Фото: РИА Новости/Валерий Шустов
Неизменный пионерский костер — одно из лучших и самых ярких воспоминаний, которое оставалось у всех, кто отдыхал в «Артеке»
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Фото: ТАСС/Олег Иванов, Борис Кавашкин
Дежурный по столовой, 1985 год
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Фото: РИА Новости/Ю. Меснянкин
В «Артек» часто приезжали известные гости, в том числе Юрий Гагарин, Лев Яшин, Индира Ганди и Никита Хрущев
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Фото: ТАСС/Олег Иванов, Борис Кавашкин
Ежегодно дети получали до 30 тыс. путевок в «Артек»
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Фото: ТАСС
Артековцы в 1975 году
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Фото: ТАСС/Олег Иванов, Борис Кавашкин
Одним из главных украшений «Артека» считаются парки, разбивать их в этом районе начали еще в конце XIX века, а потом использовали при проектировании территории детской здравницы. На фото: юные ботаники в розарии лагеря, 1985 год
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Фото: ТАСС/Валентин Мастюков
В 1960-е в «Артеке» прошла масштабная реконструкция. В результате к концу десятилетия работали три медицинских центра, школа, киностудия, три бассейна, стадион и несколько детских площадок
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Фото: РИА Новости/А. Бочинин
Палестинские дети на отдыхе в лагере, 1982 год
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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
Воздушные ванны у Черного моря, 1984 год
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Фото: ТАСС/Валерий Христофоров
В 1977 году в «Артеке» состоялся Международный детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», на который приехали 1,5 тыс. детей и 500 почетных гостей из 103 стран
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Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Американские школьники прощаются с друзьями перед отъездом, 1986 год
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Мечта миллионов советских, да и не только советских школьников — лагерь «Артек» принял свою первую смену 16 июня 1925 года. Тогда, правда, он состоял всего лишь из нескольких больших палаток, но уже к 1930-м лагерь стал круглогодичным, а в 1950-е превратился в большой комплекс из нескольких лагерей. Как отдыхали в одной из главных детских здравниц страны — в галерее портала iz.ru
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