Забегай, пока холодненькая

Главное, чем славится Халактырский пляж, расположенный недалеко от Петропавловска-Камчатского, — черный песок. Появился он здесь из-за находящихся на полуострове вулканов. По руслам местных рек застывшая лава попадает сначала в воды Тихого океана, а уже оттуда — на его побережье
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В степях Алтая можно найти многочисленные соленые озера (часто довольно необычного цвета), к берегам которых отдыхающие приходят не только для того, чтобы подзагореть. Считается, что местная грязь и глина обладают целебными свойствами
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Фото: Global Look Press/Alexandra Schuler
Безусловно, на звание одного из самых необычных пляжей в России может смело претендовать побережье бухты Стеклянной, расположенной недалеко от Владивостока. Оно все покрыто — правильно — отшлифованными осколками фарфора и стекла. Как они сюда попали, точно неизвестно, но самое логичное объяснение — находившаяся когда-то поблизости городская свалка. Сначала местные жители и саму бухту воспринимали как помойку, но со временем стали говорить о ней как о популярной достопримечательности
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Фото: Depositphotos
Зато хорошо известно, где находятся самые северные пляжи. На фото, например, достойный вызов для самых смелых и морозоустойчивых: побережье Южного острова, который входит в архипелаг Новая Земля и омывается водами Северного Ледовитого океана
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Фото: Depositphotos
Побережье озера Кета, протянувшегося на 90 км вдоль горного плато на юге полуострова Таймыр. Здесь нет ни одного населенного пункта, ближайший крупный город — Норильск, от него озеро отделяют 160 км
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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
Еще одно место, где посетители пляжа выглядят, прямо скажем, необычно, — кубанские грязевые озера, в которых купальщики могут «парить» на поверхности, как в знаменитом Мертвом море
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Если арктические пляжи — вариант все-таки на любителя, то вот Белое море у отдыхающих пользуется популярностью. Вот только сезон тут, к сожалению, короткий
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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
А этот пляж находится уже в черте города Норильска, на озере Долгое. Кстати, по некоторым данным, его прежнее название — Стрихнинное
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Фото: Depositphotos
Одним из самых красивых побережий в стране может похвастаться Баренцево море. В летний сезон искупаться в нем тоже можно. Но если вы не имеете никакого отношения к моржеванию, действовать придется быстро
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В конце мая в Москве официально открылся купальный сезон. Пока все изучают самые известные пляжи столицы или любуются на фотографии с заморских курортов, портал iz.ru собрал самые необычные места для купания в России — от Кубани до Магадана.
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