Забегай, пока холодненькая

Безусловно, на звание одного из самых необычных пляжей в России может смело претендовать побережье бухты Стеклянной, расположенной недалеко от Владивостока. Оно все покрыто — правильно — отшлифованными осколками фарфора и стекла. Как они сюда попали, точно неизвестно, но самое логичное объяснение — находившаяся когда-то поблизости городская свалка. Сначала местные жители и саму бухту воспринимали как помойку, но со временем стали говорить о ней как о популярной достопримечательности