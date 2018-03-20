От Сочи до Урала

Рейтинг самых популярных российских городов для отдыха с детьми во время весенних каникул опубликовал сервис бронирования жилья Tvil.ru. Возглавил десятку лидеров Санкт-Петербург. Другие города, в которые россияне планируют отправиться с детьми, — в галерее портала iz.ru
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
На втором месте — всесезонный Сочи, где можно не только отдохнуть у моря, но и подняться в горы, чтобы посетить курорт Красная Поляна
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Замыкает первую тройку Ялта. Как отмечают составители рейтинга, обычно в городе на крымском побережье жилье бронируют на восемь ночей, а потратить туристы готовы примерно 2,4 тыс. рублей в сутки
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Четвертое место заняла Москва с ее многочисленными музеями, фестивалями и развлекательными программами, предназначенными для детей
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Казань оказалась на пятой строчке рейтинга. Столица Татарстана является одним из самых туристических городов России и регулярно оказывается в числе лидеров подобных рейтингов — в феврале, например, тот же сервис по аренде жилья включил ее в число городов, пользующихся особой популярностью у туристов на День всех влюбленных
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Следом в рейтинге идет Анапа. На черноморский курорт традиционно едут за ранним весенним солнцем и возможностью насладиться морем
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Седьмое место — у Нижнего Новгорода. Здесь можно не только прокатиться над Волгой по канатной дороге, но и побродить по сохранившимся старым улочкам или посетить один из многочисленных музеев
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Столица Урала — Екатеринбург оказался в рейтинге восьмым. Уже несколько лет он входит в пятерку наиболее популярных у туристов городов России по версии Global Travel Index. Сюда в том числе едут поклонники творчества сказочника Бажова, любители военной техники и все, кто интересуется легендами Уральских гор
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
На девятой строчке — еще один волжский город, на этот раз входящий в состав Золотого кольца. Ярославль считается одним из старейших городов России, в нем расположено сразу несколько уникальных памятников архитектуры XVI–XVII веков
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Замыкает десятку столица самого западного региона России — Калининград. Особенной любовью у туристов тут неизменно пользуется воссозданная недалеко от Кафедрального собора Рыбацкая деревня
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