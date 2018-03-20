От Сочи до Урала

Казань оказалась на пятой строчке рейтинга. Столица Татарстана является одним из самых туристических городов России и регулярно оказывается в числе лидеров подобных рейтингов — в феврале, например, тот же сервис по аренде жилья включил ее в число городов, пользующихся особой популярностью у туристов на День всех влюбленных