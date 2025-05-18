Зеленский заявил о готовности к диалогу с РФ в любом формате
Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая заявил, что Киев готов к диалогу «в любом формате» по урегулированию конфликта с Россией.
«Мы готовы к диалогу в любом формате для реальных результатов», — написал он в своем Telegram-канале после встречи с папой римским Львом XIV.
Также украинский лидер поблагодарил понтифика за готовность сделать Ватикан площадкой для прямых переговоров между Россией и Украиной.
16 мая делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».
Встреча была организована во Дворце Долмабахче. Российскую Федерацию представляла делегация, в составе которой были помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.