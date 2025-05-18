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FT сообщила о попытках Мерца уладить конфликт между Макроном и Мелони из-за Украины

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Фото: TASS/Lionel Guericolas
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прилагает усилия, чтобы уладить конфликт премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за Украины. Об этом 18 мая сообщила британская газета Financial Times (FT).

«Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался урегулировать ожесточенный дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих действия с Белым домом по Украине», — говорится в материале.

Как пишет газета, Мелони посетила саммит Европейского политического сообщества в Албании, в котором приняли участие 40 лидеров ЕС. Однако она не присоединилась к Мерцу, Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и главе польского правительства Дональду Туску на отдельной встрече, в рамках которой лидеры обсуждали итоги мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Впоследствии Мелони заявила итальянским журналистам, что ее не позвали на обсуждение из-за отказа Италии отправить войска на Украину после возможного заключения мирного соглашения в рамках так называемой «коалиции желающих». Однако, по словам Макрона, вопрос развертывания войск не обсуждался.

«Речь идет о прекращении огня — давайте избегать распространения ложной информации», — заявил французский президент.

Как пишет FT, Мерц встретился с Мелони перед интронизацией папы римского Льва XIV в Ватикане и «попытался смягчить напряженность». Оба лидера согласились с тем, что Италия «должна играть определенную роль» во всех европейских мирных инициативах по Украине.

«В ближайшие дни я проведу переговоры в Европейском союзе, чтобы подключить Италию ко всем нашим усилиям по разрешению этого конфликта», — заявил Мерц на пресс-конференции в Риме.

Шаг на встрече: итоги первых за три года переговоров России и Украины
Первый раунд контактов в Стамбуле состоялся — что дальше

16 мая делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».

Встреча была организована во дворце Долмабахче. Российскую Федерацию представляла делегация, в составе которой были помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

После российско-украинской встречи президент Украины Владимир Зеленский, Мерц, Макрон, Стармер и Туск на саммите в Албании созвонились с американским лидером Дональдом Трампом.

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