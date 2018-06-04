Эксперт объяснил снижение количества авиарейсов в Крым

Открытие Крымского моста существенно повлияло на авиаперевозчиков. Об этом заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Эффект новизны, воспоминания о том, как было здорово путешествовать много-много лет назад по Крыму на личном автомобиле, — всё это переориентировало некоторую часть путешественников на альтернативный маршрут», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем эксперт добавил, что данный эффект не окажется продолжительным из-за высокой стоимости топлива и «неважных автодорог» в Крыму.

Пантелеев также отметил, что большое влияние на планы авиакомпаний оказало открытие турпотока в Турцию. Ранее сообщалось, что российский турпоток в эту страну вырос на 64% по сравнению с показателями 2017 года.

4 июня стало известно, что авиакомпании почти на четверть сократили количество запланированных рейсов в Крым в летний сезон. Сообщалось, что спрос на авиабилеты упал после открытия Крымского моста и роста аэропортовых тарифов в Симферополе.