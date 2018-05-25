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В Ростуризме прогнозируют рост турпотока в Крым на 20% после открытия моста

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Поток туристов в Крым по итогам 2018 года после состоявшегося 15 мая открытия моста через Керченский пролив может вырасти примерно на 20%. Полуостров посетят более 6,5 млн человек, считает руководитель Федерального агенства по туризму Олег Сафронов.

Крымский мост: есть контакт
По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны

«Мы предполагаем, что турпоток на Крымский полуостров в связи с открытием моста вырастет на 20%. Это примерно миллион посещений», — сообщил Сафронов каналу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам главы Ростуризма, в настоящее время туристический трафик существенно вырос как в Крым, так и из Крыма.

Сафронов назвал открытие Крымского моста замечательным, эпохальным и историческим событием для России, сообщает телеканал «360».

Большинство россиян назвали открытие движения по Крымскому мосту значимым событием для России. Знают о том, что автодорога открылась, 97% опрошенных, а поехать на полуостров на машине в ближайший год планируют 23% респондентов, следует из результатов опроса ВЦИОМа «Крымский мост: есть контакт».

По мнению экспертов, что для подавляющего числа россиян строительство и открытие моста стало наиболее знаковым событием десятилетия.

За первую неделю с момента открытия движения по Крымскому мосту по нему проехали более 108 тыс. автомобилей в обе стороны.

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