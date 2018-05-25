Открытие движения по Крымскому мосту большинство россиян назвали значимым событием для России. 97% опрошенных знают, что автодорога открылась, а 23% в ближайший год планируют поехать в Крым на машине. Такие данные приводит ВЦИОМ в опросе «Крымский мост: есть контакт!», с которым ознакомились «Известия». Эксперты полагают, что для большинства россиян строительство и открытие моста стало наиболее знаковым событием десятилетия.

97% россиян знают, что в России появился мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова. Не слышали об этом только 3% опрошенных. Открытие Крымского моста 92% респондентов оценивают положительно, отрицательно — всего 1%. Еще 6% заявили социологам, что отнеслись к этому событию с безразличием.

Большинство граждан — 73% — считают это важным событием для всей страны и россиян. По мнению некоторых (23%), важным это является только для Юга России, жителей Краснодарского края и Крыма. Совершенно незначимым событием открытие моста считает всего 1% опрошенных.

В ближайший год проехать по новому мосту на автомобиле планируют 23% россиян, 74% заявили, что пока в планах этого нет.

Комментируя «Известиям» результаты опроса, руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов отметил, что Крымский мост — не только объект транспортной инфраструктуры Юга России, но и предмет гордости россиян.

— Слишком сложным был проект и слишком многие сомневались в его реалистичности. Очень символично, что открытие моста состоялось в самом начале нового президентского срока Владимира Путина. Возможно, для власти это символ тех целей, которые были озвучены президентом в инаугурационной речи, а именно — превращение России в высокотехнологичную страну. Сложность строительства Крымского моста демонстрирует способность страны реализовывать даже самые технологически непростые проекты, — отметил социолог.

Крымский мост является уникальным инженерным сооружением, построенным в кратчайшие сроки, подчеркнул политолог Антон Хащенко.

— Фактически это «стройка века», которая решила важнейшие политическую, экономическую и логистическую задачи. И люди это понимают, — сказал он «Известиям».

Поскольку многие россияне планируют совершить поездку по Крымскому мосту, значит, полуостров является популярным местом и это позволяет с оптимизмом смотреть на востребованность туристического потенциала Крыма в нынешнем году, заметил Антон Хащенко.

Значение этого объекта для России сложно переоценить — он по-настоящему соединил Крым с «большой землей», заявил «Известиям» директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Для жителей полуострова мост стал не просто символом, но и артерией, позволяющей им полноценно взаимодействовать с остальными российскими регионами.

— Нужно иметь в виду, что информационное противостояние вокруг этой темы продолжалось на протяжении всего времени, пока шло строительство. И, конечно, подавляющее большинство россиян знают об этом событии и о перипетиях, которыми сопровождалось возведение этого уникального объекта, — сказал эксперт.

Строительство и открытие Крымского моста для многих граждан является наиболее знаковым событием десятилетия, отметил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

— Мост строила вся страна, и мало какие объекты — разве что олимпийская стройка в Сочи — сопоставимы с ним по размаху и сложности. К тому же это символ трудового подвига российских инженеров и строителей. А трудовые подвиги мы чтим и уважаем еще со времен Советского Союза, — подчеркнул эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20 и 21 мая 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону.