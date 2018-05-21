Стало известно самое распространенное нарушение ПДД на Крымском мосту

Остановка водителей для того, чтобы сделать селфи — самое распространенное нарушение правил дорожного движения с момента открытия движения на Крымском мосту, сообщили представители инфоцентра «Крымский мост».

Во время фотографирования автомобилисты создают помехи движению, а представителям подразделения транспортной безопасности все чаще приходится проводить с ними профилактические беседы. Одними из наиболее популярных для селфи мест стали арочный пролет и въезд с Таманского берега.

Как следует из сообщения инфоцентра, в минувшие выходные на Крымском мосту был установлен рекорд трафика: 19 мая по нему проехали 20 тыс. транспортных средств, а 20-го — 23,1 тыс. За пять суток с момента открытия движения всего по Крымскому мосту проехали в оба конца почти 90 тыс. различных видов транспорта.

20 мая глава компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил о том, что Крымскому мосту ремонт не потребуется в ближайшие 100 лет.