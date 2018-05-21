Прямой эфир

Стало известно самое распространенное нарушение ПДД на Крымском мосту

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Остановка водителей для того, чтобы сделать селфи — самое распространенное нарушение правил дорожного движения с момента открытия движения на Крымском мосту, сообщили представители инфоцентра «Крымский мост».

Во время фотографирования автомобилисты создают помехи движению, а представителям подразделения транспортной безопасности все чаще приходится проводить с ними профилактические беседы. Одними из наиболее популярных для селфи мест стали арочный пролет и въезд с Таманского берега.

Как следует из сообщения инфоцентра, в минувшие выходные на Крымском мосту был установлен рекорд трафика: 19 мая по нему проехали 20 тыс. транспортных средств, а 20-го — 23,1 тыс. За пять суток с момента открытия движения всего по Крымскому мосту проехали в оба конца почти 90 тыс. различных видов транспорта.

20 мая глава компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил о том, что Крымскому мосту ремонт не потребуется в ближайшие 100 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
На Украине блогера пообещали наказать за поездку по Крымскому мосту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017