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На Украине блогера пообещали наказать за поездку по Крымскому мосту

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Глава госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом видеоблогеру из украинского города Николаева Виктору Петровскому за поездку по Крымскому мосту.

«Посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около 3,5 тыс. гривен (8,3 тыс. рублей. — iz.ru)», — цитирует Слободяна агентство «РИА Новости».

Он добавил, что поездка по Крымскому мосту является «незаконной».

«Ближе друг к другу»
Владимир Путин назвал открытие движения по Крымскому мосту историческим событием

Видео было опубликовано в YouTube. Блогеры Алена Бардовская и Виктор Петровский опубликовали видео, в котором поделились эмоциями от поездки по Крымскому мосту.

«Я только что проехал Крымский мост в числе первых машин. Расскажу о своих впечатлениях. <…> Ребята из Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги! Я снимал всё на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну а первое мое впечатление — молодцы!» — рассказал Петровский.

«Надо показать всем, что дороги России открыты каждому, вне зависимости от того, какой ты национальности», — сказала Бардовская.

Старт движению по Крымскому мосту был дан 16 мая. В первый же день количество автомобилей превысило суточный рекорд паромной переправы. Движение грузовиков будет открыто осенью, а поезда пустят в конце 2019 года.

Эксперты называют транспортный переезд началом новой жизни для полуострова, а день открытия моста глава государства Владимир Путин назвал историческим.

Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как более 95% жителей региона проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги референдума и считает полуостров своей территорией.

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