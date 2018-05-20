На Украине блогера пообещали наказать за поездку по Крымскому мосту
Глава госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом видеоблогеру из украинского города Николаева Виктору Петровскому за поездку по Крымскому мосту.
«Посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около 3,5 тыс. гривен (8,3 тыс. рублей. — iz.ru)», — цитирует Слободяна агентство «РИА Новости».
Он добавил, что поездка по Крымскому мосту является «незаконной».
Видео было опубликовано в YouTube. Блогеры Алена Бардовская и Виктор Петровский опубликовали видео, в котором поделились эмоциями от поездки по Крымскому мосту.
«Я только что проехал Крымский мост в числе первых машин. Расскажу о своих впечатлениях. <…> Ребята из Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги! Я снимал всё на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну а первое мое впечатление — молодцы!» — рассказал Петровский.
«Надо показать всем, что дороги России открыты каждому, вне зависимости от того, какой ты национальности», — сказала Бардовская.
Старт движению по Крымскому мосту был дан 16 мая. В первый же день количество автомобилей превысило суточный рекорд паромной переправы. Движение грузовиков будет открыто осенью, а поезда пустят в конце 2019 года.
Эксперты называют транспортный переезд началом новой жизни для полуострова, а день открытия моста глава государства Владимир Путин назвал историческим.
Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как более 95% жителей региона проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги референдума и считает полуостров своей территорией.