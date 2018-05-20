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Крымскому мосту не потребуется ремонт в ближайшие 100 лет

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Крымскому мосту не потребуется ремонт в ближайшие 100 лет, заявил глава компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

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«Сто лет простоит — это минимальная цифра, мы гарантируем. Всё сделано надежно, прочно», — приводит слова Ротенберга телеканал НТВ.

Он также рассказал о трудностях, которые возникли при возведении моста. В первую очередь строительству мешали погодные условия. Из-за сильного ветра приходилось останавливать работу, поскольку не удавалось забить сваи. Эту проблему удалось решить благодаря специальному колодцу.

Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. Участие в ней принял президент России Владимир Путин, который вместе с рабочими первым преодолел расстояние в 19 км (именно столько составляет его длина). Автомобильное движение по данному сооружению было открыто утром 16 мая.

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