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Крымский мост установил новый рекорд по количеству машин

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В воскресенье, 20 мая, по Крымскому мосту проехало более 23,1 тыс. машин, что на 2 тыс. больше, чем в день открытия движения — 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба заказчика проекта — управления федеральных автодорог «Тамань».

В субботу новую трассу опробовали 20 тыс. автомобилистов. Всего за пять суток по ней проехали почти 90 тыс. машин.

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«Трафик в Крым несколько выше, чем в обратную сторону (почти 46 тыс. автомобилей — по направлению в Керчь, почти 44 тыс. — на Тамань)», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Как отмечает «Газета.ру», в воскресенье мост установил рекорд по количеству машин.

В пресс-службе «Тамани» также назвали самое распространенное нарушение ПДД — остановка на арочном пролете и на въезде с таманского берега для фотографирования.

Крымский мост открыли 15 мая с участием президента Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». На следующий день было запущено движение легковых автомобилей и общественного транспорта. Грузовики пустят на мост только в октябре.

В декабре 2019 года планируется открытие движения по железнодорожной части транспортного перехода.

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