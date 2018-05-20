Ротенберг рассказал, сколько лет прослужит Крымский мост

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг оценил, сколько простоит Крымский мост, возведенный его компанией «Стройгазмонтаж».

«Сто лет простоит — это минимальная цифра, мы гарантируем. Всё сделано надежно, прочно. Его, по-моему, третий раз строят, три раза пытались строить, сейчас четвертый мы строим», — приводит слова Ротенберга телеканал НТВ.

По его словам, при строительстве моста возникали сложности, продиктованные климатическими условиями. Так, из-за сильного ветра приходилось останавливать работу, поскольку не удавалось забить сваи. Эту проблему удалось решить благодаря специальному колодцу.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в РФ. Он состоит из двух 19-километровых параллельно расположенных дорог — автомобильной и железнодорожной.

Церемония открытия автодорожной части моста состоялась 15 мая. В мероприятии принял участие президент РФ Владимир Путин.

Через день, 16 мая, мост открыли для проезда автомобилей. 1 октября планируется запустить движение грузовиков, а в декабре 2019 года — ж/д сообщение.