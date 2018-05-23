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Кот Мостик назначил пса Цыгана главным смотрителем острова Тузла

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Фото: facebook.com/cat.the.most
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Главным смотрителем за порядком на острове Тузла, по которому проходит Крымский мост, назначен пес Цыган. Об этом говорится в публикации на странице кота Мостика в Facebook.

«Назначил Цыгана главным по острову. Зазнается! Скажу, чтобы все болты вкрученные пересчитал», — говорится в сообщении Мостика.

Движение для автомобилистов по Крымскому мосту открыли 16 мая. За первую неделю с момента открытия по нему проехали более 108 тыс. автомобилей.

Транспортный переход через Керченский пролив, соединивший Крым и Краснодарский край, стал самым протяженным в России. Он состоит из двух параллельно расположенных частей — железнодорожной и автомобильной. Длина каждой составит 19 км.

В соответствии с графиком движение для грузовых автомобилей планируется запустить этой осенью. Железнодорожное сообщение — в декабре 2019 года.

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