Кот Мостик назначил пса Цыгана главным смотрителем острова Тузла

Главным смотрителем за порядком на острове Тузла, по которому проходит Крымский мост, назначен пес Цыган. Об этом говорится в публикации на странице кота Мостика в Facebook.

«Назначил Цыгана главным по острову. Зазнается! Скажу, чтобы все болты вкрученные пересчитал», — говорится в сообщении Мостика.

Движение для автомобилистов по Крымскому мосту открыли 16 мая. За первую неделю с момента открытия по нему проехали более 108 тыс. автомобилей.

Транспортный переход через Керченский пролив, соединивший Крым и Краснодарский край, стал самым протяженным в России. Он состоит из двух параллельно расположенных частей — железнодорожной и автомобильной. Длина каждой составит 19 км.

В соответствии с графиком движение для грузовых автомобилей планируется запустить этой осенью. Железнодорожное сообщение — в декабре 2019 года.