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Более 100 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту за неделю

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Более 108 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту в обе стороны за первую неделю с момента открытия движения по нему. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Тамань», которое является заказчиком строительства транспортного перехода.

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«За семь суток в сторону Керчи проехало более 55,5 тыс. транспортных средств, в сторону Тамани — около 52,4 тыс.», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», больше всего машин было зафиксировано в день открытия движения по мосту, 16 мая, — почти 21 тыс. транспортных средств. В будни интенсивность трафика составляет в среднем около 10 тыс. автомобилей в обе стороны.

В церемонии открытия транспортного перехода, соединившего Крым и Краснодарский край, принял участие президент России Владимир Путин. За рулем «КамАЗа» он пересек Керченский пролив за 16 минут, хотя изначально рассчитывалось преодолеть его за 25–30 минут.

Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России. Он состоит из двух параллельно расположенных частей — железнодорожной и автомобильной. Длина каждой составляет 19 км. Железнодорожное сообщение по нему запустят в декабре 2019 года.

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