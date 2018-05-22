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Митрополит Платон освятил Крымский мост

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил Крымский мост. Об этом во вторник, 22 мая, сообщил журналистам директор научно-образовательного центра «Центр морских исследований и технологий» Дмитрий Татарков.

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Он уточнил, что чин освящения был совершен во время морского перехода на Аршинцевскую косу, который проводился в рамках старта научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка».

«Митрополит Платон был на борту яхты, освятил мост, побеседовал с ребятами нашего отряда и благословил экспедицию», — цитирует его слова «РИА Новости».

Татарков добавил, что это было интересное событие, которое подчеркнуло «духовно-просветительскую суть и воспитательную составляющую экспедиции». 

Крымский мост открыли 15 мая с участием президента страны Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и общественного транспорта было запущено 16 мая. 

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