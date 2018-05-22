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Аксенов ответил на угрозы Киева разрушить Крымский мост

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не обращать внимание на исходящие от украинских политиков угрозы уничтожить Крымский мост.

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«Ничего не угрожает ни мосту, ни Крыму, ни российским гражданам. Всё, на что они способны, — это мелкие гадости, но пока спецслужбы свою функцию выполняют в данном направлении», — приводит слова Аксенова «РИА Новости».

Он добавил, что «маразм крепчает» и характеристику подобным заявлениям должны давать в психбольнице. 

20 мая депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил о необходимости уничтожения «вражеской инфраструктуры», которой, по его мнению, является мост через Керченский пролив. 

Этот транспортный переход открыли 15 мая при участии президента России Владимира Путина. Мост стал самым протяженным в России –– его длина 19 км, отмечает RT.

На следующий день, 16 мая, по новой трассе стали ездить автомобили. 1 октября планируется запустить движение грузовиков, а в декабре 2019 года —  ж/д сообщение.

Уничтожить Крымский мост призывают не только в раде, но и в американских СМИ. По мнению автора газеты Washington Examiner Тама Рогана, Украина должна разбомбить объект, который, как он считает, является «возмутительным оскорблением» для данной страны.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посчитал, что такие заявления являются безумием и уродливым проявлением некачественной журналистики.

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