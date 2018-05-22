Аксенов ответил на угрозы Киева разрушить Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не обращать внимание на исходящие от украинских политиков угрозы уничтожить Крымский мост.

«Ничего не угрожает ни мосту, ни Крыму, ни российским гражданам. Всё, на что они способны, — это мелкие гадости, но пока спецслужбы свою функцию выполняют в данном направлении», — приводит слова Аксенова «РИА Новости».

Он добавил, что «маразм крепчает» и характеристику подобным заявлениям должны давать в психбольнице.

20 мая депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил о необходимости уничтожения «вражеской инфраструктуры», которой, по его мнению, является мост через Керченский пролив.

Этот транспортный переход открыли 15 мая при участии президента России Владимира Путина. Мост стал самым протяженным в России –– его длина 19 км, отмечает RT.

На следующий день, 16 мая, по новой трассе стали ездить автомобили. 1 октября планируется запустить движение грузовиков, а в декабре 2019 года — ж/д сообщение.

Уничтожить Крымский мост призывают не только в раде, но и в американских СМИ. По мнению автора газеты Washington Examiner Тама Рогана, Украина должна разбомбить объект, который, как он считает, является «возмутительным оскорблением» для данной страны.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посчитал, что такие заявления являются безумием и уродливым проявлением некачественной журналистики.