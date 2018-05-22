Прямой эфир

В Раде пригрозили уничтожить Крымский мост

0
Фото: most.life
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

«Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», — заявил Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, «любая нормальная страна» в состоянии войны стремится уничтожить вражескую инфраструктуру. При этом на вопрос, намерен ли он лично уничтожать объект, депутат уточнил, что сделал бы это, будучи министром обороны.

Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд, соединяющий материковую часть страны с полуостровом, стал самым протяженным мостом в России –– его длина 19 км.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова в ходе референдума проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина отказалась признавать итоги народного голосования и считает полуостров своей территорией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 90 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту со дня открытия
Стало известно самое распространенное нарушение ПДД на Крымском мосту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017