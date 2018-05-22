В Раде пригрозили уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

«Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», — заявил Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, «любая нормальная страна» в состоянии войны стремится уничтожить вражескую инфраструктуру. При этом на вопрос, намерен ли он лично уничтожать объект, депутат уточнил, что сделал бы это, будучи министром обороны.

Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд, соединяющий материковую часть страны с полуостровом, стал самым протяженным мостом в России –– его длина 19 км.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова в ходе референдума проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина отказалась признавать итоги народного голосования и считает полуостров своей территорией.