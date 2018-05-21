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Около 90 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту со дня открытия

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Около 90 тыс. транспортных средств проехали по Крымскому мосту в обе стороны со дня открытия автомобильного движения. При этом интенсивность движения в Крым выше, чем в сторону Таманского полуострова.

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Так, с 16 мая в сторону Тамани проехали 44 тыс. автомобилей, а в сторону Керчи — 46 тыс., передает НСН.

В минувшее воскресенье 23 тыс. машин проехали по мосту — это на 2 тыс. больше, чем в день его открытия.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин ранее сообщил, что в первый день открытия автомобильного движения по Крымскому мосту несколько десятков участников мотопробега остановились на арочном пролете сооружения и начали делать селфи, нарушив таким образом правила дорожного движения (ПДД).

Крымский мост открыли 15 мая с участием президента страны Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и общественного транспорта было запущено 16 мая. Грузовикам разрешат ездить по мосту только в октябре. Открытие движения по железнодорожной части транспортного перехода планируется в декабре 2019 года.

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