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Захарова назвала призывом к теракту идею депутата рады уничтожить Крымский мост

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Украинский депутат Игорь Мосийчук своими высказываниями о необходимости уничтожить Крымский мост призывает общественность к осуществлению теракта. Об этом 22 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Это призыв к совершению террористического акта», — цитирует дипломата Nation News.

Ранее в мае депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал украинские власти уничтожить мост через Керченский пролив как объект «вражеской инфраструктуры». Он заявил, что в случае назначения его министром обороны Украины, взял бы на себя эту операцию. По словам Мосийчука, он бы лично участвовал в уничтожении сооружения «страны-агрессора». 

В ответ в Крыму напомнили о повышенной безопасности Крымского моста и назвали намерения Киева фантазиями, пишет сайт kp.ru. Подобные высказывания никак не повлияют на развитие региона и на жизнь жителей республики, подчеркнул депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее комментатор Washington Examiner Там Роган в своей статье призвал Киев разбомбить Крымский мост, являющийся, по его мнению, «возмутительным оскорблением Украины». Посольство России в США заявило в официальном сообщении, что дипмиссия возмущена публикацией с предложением взорвать мост и требует объяснений от редакции.

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