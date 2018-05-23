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В Совфеде призвали игнорировать заявления Киева о Крымском мосте

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Фото: most.life
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Заявления украинских «политических банкротов» должны игнорироваться в России. Такое мнение в интервью порталу iz.ru в среду, 23 мая, выразила сенатор от Республики Крым  Ольга Ковитиди.

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Так политик отреагировала на слова депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, который заявил, что Крымский мост принадлежит Украине, как и сам полуостров. По его словам, вся территория Крыма, а также объекты инфраструктуры, расположенные и построенные на ней, принадлежат Украине, в том числе и Крымский мост.

«Заявления украинских политических банкротов, доведших Украину до грани ее критического существования, нами должны игнорироваться. Уверена, что позитивная роль Крымского моста, являющегося важнейшей транспортной артерией всего Причерноморья, для всех очевидна. Украинским политикам следовало бы обратить внимание на события, которые создают негативную политическую повестку, в частности, на обострение ситуации в Донбассе, где за минувшие сутки украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего создана реальная угроза жизни и здоровью мирных граждан», — сказала Ковитиди. 

Крымский мост открыли 15 мая с участием президента страны Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и общественного транспорта было запущено 16 мая. 

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