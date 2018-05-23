На Украине возмутились из-за немецкой карты с российским Крымом

Немецкой картой мира с российским Крымом возмутились на Украине. Фотографию с соответствующими данными разместил в социальной сети Сергей Каменский.

По его словам, он приобрел карту в Германии. В комментариях другие пользователи отметили, что вопрос с принадлежностью Крыма пытаются решить уже больше года, пишет телеканал «360».

22 мая депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост «принадлежит» Украине, как и сам полуостров, а на баннере, установленном по случаю Дня Европы в украинском городе Черновцы, оказались изображены два Крыма.

Крымский мост открыли 15 мая с участием президента страны Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и общественного транспорта было запущено 16 мая.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина отказалась признавать итоги народного голосования.