В Крыму отреагировали на планы Порошенко использовать Крымский мост

Председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета Крыма Владимир Бобков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о желании «использовать Крымский мост для связи с Кубанью».

«Вообще, это на клоунаду похоже. Действительно, аргументы у Киева заканчиваются. <…> Сегодня украинское общество, к сожалению, впитывает этот абсурд, но притом, по моему убеждению, на Украине уже информационная среда дает серьезные трещины», — цитирует Бобкова RT.

Чиновник отметил, что Киеву стоит обратить внимание на плачевное состояние экономики страны, а не отвлекать людей от проблем спекуляциями о Крымском мосте.

«Еще больше усугубляется расслоение общества. <...> На уровне серьезных людей, имеющих даже какие-то научные регалии, говорили, что мост не строится. Или, как только будет построен, даст трещину после проезда первой машины», –– сказал Бобков.

Он подчеркнул, что Порошенко пытается продолжить эту линию разговоров, но «данной агонии уже приходит конец».

19 мая президент Украины рассказал о планах по использованию российского Крымского моста, заявив, что «после возвращения Крыма мост используют для связи с Кубанью».

Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд соединил два региона России –– Крым и Краснодарский край — и стал самым протяженным мостом в стране. Его длина — 19 км.

Крым вновь вошел в состав РФ в 2014 году после того, как более 95% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. Украина отказалась признавать итоги народного голосования и до сих пор считает полуостров своей территорией.