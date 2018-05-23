В Верховной раде сообщили о принадлежности Крымского моста Украине

Крымский мост «принадлежит» Украине, как и сам полуостров. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

По его словам, вся территория Крыма, а также объекты инфраструктуры, расположенные и построенные на ней, принадлежат Украине, в том числе и Крымский мост, пишет «РИА Новости».

Кроме того, Шуфрич высказал мнение, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море, отметив, что часть кораблей проходила в этом месте на протяжении последних 50 лет.

«А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили», — уточнил Шуфрич.

Крымский мост открыли 15 мая с участием президента страны Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и общественного транспорта было запущено 16 мая.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина отказалась признавать итоги народного голосования.