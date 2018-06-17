Матрешкин тур

Абсолютное большинство забайкальских туристов — больше 90% — предпочитают отправляться в Китай. Для сравнения, по России путешествуют лишь около 8% из них, на более дорогие зарубежные направления приходится и того меньше клиентов, следует из данных, которые в июне опубликовали в Забайкалрайстате. Многие из тех, кто едет в Поднебесную, при этом вглубь Китая не забираются — в краю уже много лет работают краткосрочные шопинг-туры в соседнюю Маньчжурию. Что именно там ищут россияне и как их встречают хозяева — в материале портала iz.ru.

Статистика

Всего, по данным краевого статистического ведомства, услугами местных турфирм в 2017 году воспользовались 182,6 тыс. человек, большинство из которых были россиянами — это чуть больше чем 160 тыс. человек. Всего в крае к осени 2017-го официально проживали 1,79 млн человек.

Больше 153 тыс. из тех, кто пришел в агентства в прошлом году, приобрели путевки за рубеж. Причем 94,8% из них предпочли отправиться в Китай. На других участников тройки лидеров — Таиланд и Вьетнам — пришлось по 2,6% и 1,9% туров соответственно.

Это означает, что в дальнее зарубежье в Забайкалье в прошлом году отправилось лишь около 1% населения (это с условной погрешностью на тех, кто предпочитает бронировать туры самостоятельно, а не через агентства). Немногим больше путешествуют и по России. Даже учитывая, что внутренние поездки люди намного чаще организовывают самостоятельно, не обращаясь за помощью к агентствам, показатели всё равно невелики.

Недальнее зарубежье

Впрочем, многие из тех, кто едут в Китай, отправляются отнюдь не на популярный курорт Хайнань или в столицу КНР, Пекин. Многие едут в Маньчжурию, расположенную на самой границе с Россией.

Маньчжурия уже не первый год считается забайкальской шопинг-столицей. В начале 2010-х отправиться туда можно было примерно за 2–3 тыс. рублей. Сейчас автобусный тур на 2–3 ночи обойдется примерно в 18–20 тыс. рублей. Как для москвича — стоимость горящей поездки на недорогой курорт. Например, в ту же Турцию.

Стандартное предложение (они есть у большинства местных туристических агентств) включает в себя проезд туда и обратно на поезде или автобусе (чаще все-таки на автобусе), проживание в отелях категории «три или четыре звезды», оформление туристических путевок и помощь при пересечении границы.

Матрешка_2 Железнодорожный вокзал в Забайкальске Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Правда, это у официальных операторов. В социальных сетях существует множество групп, посвященных поездкам в Маньчжурию из Читы и других сибирских городов. Среди авторов, предлагающих «шопинг-туры в Маньчжурию на комфортабельных автобусах, путевки от 500 рублей» немало людей, к профессиональному турбизнесу отношения не имеющих — по крайней мере, так следует из их профилей в соцсетях.

Корреспондент iz.ru во время подготовки материала обратился сразу в несколько расположенных в Чите турагентств, однако их сотрудники отказались комментировать спрос на туры в Маньчжурию и в Китай в целом, пояснив, что являются «простыми менеджерами», а начальство «в офисе не появляется». В одном из агентств сотрудница неофициально пояснила порталу iz.ru, что туры в Маньчжурию в крае действительно очень популярны, но они с ними не работают, а занимаются только дальним зарубежьем.

К памятнику Ленину через парк Победы

Правда, для того чтобы попасть в Китай, вовсе не обязательно прибегать к помощи турагентств. Из самой Читы, если верить данным предприятия «Читаавтотранс», в Маньчжурию из города ходит как минимум один регулярный автобус: из столицы Забайкалья он отправляется по пятницам, а обратно, из Маньчжурии, — по воскресеньям.

Многие, впрочем, самостоятельно добираются до Забайкальска и уже там присоединяются к организованным группам. В начале XX века это был один из разъездов Китайско-Восточной железной дороги (печально известной КВЖД), который со временем вырос до поселка городского типа. Сегодня, впрочем, о его истории тут мало что напоминает. Как следует из описания ПГТ, основные достопримечательности здесь носят универсальный для страны характер: парк Победы, памятник Ленину, памятник Неизвестному Солдату и памятник воинам-интернационалистам.

Матрешка_6 Граница России и Китая на железнодорожном маршруте Маньчжурия–Сибирь Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

По версии «Википедии», в современной художественной культуре он и вовсе упоминался лишь однажды — в документальном фильме Станислава Говорухина «Великая криминальная революция». Впрочем, в отличие от многих покинутых железнодорожных поселков, Забайкальск продолжает жить, причем активно.

Сегодня это — главный пограничный пункт между Россией и Китаем, который помимо джентльменского набора памятников и обязательного Дома культуры может похвастаться, например, модернизированным грузовым железнодорожным терминалом.

Махнуть рейсовым до Китая

Для жителей Забайкальского края, въезжающих в Китай через Забайкальский КПП, еще в 2009 году ввели особую процедуру оформления виз. Сделать это они могут прямо на месте. Консульский сбор для групп от двух человек составит 2 тыс. рублей. Многие объединяются в группы прямо по дороге к кассам, тогда есть шанс завершить процесс быстрее и организованнее, тем более что многочасовые очереди — еще одна важная достопримечательность поселка. Кроме того, такая группа потом может найти себе отдельный автобус.

Матрешка_9 Памятник поэту Александру Пушкину у детского центра «Книжный городок» в городе Маньчжурии Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Из Читы в Забайкальск автобус ходит четыре раза в день, путешествие занимает около восьми часов. За билеты заплатить придется около 1000 рублей. В Забайкальске, оформив визу, можно сесть на поезд (он идет около получаса). Но местные чаще пользуются автобусами — рейсовый будет стоить от 500 до 1000 рублей.

Матрешка_5 На овощном рынке на одной из улиц города Маньчжурии Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Знатоки говорят, что, в отличие от комфортабельных коммерческих, эти, рейсовые, проходят границу без очереди. Комфортабельность здесь не самый главный фактор. Столица Маньчжурии находится примерно в четырех километрах от границы с Россией. Правда, старые рейсовые автобусы всё равно ломаются в пути, и тогда путешествие всё равно затягивается.

Ровесники

В Маньчжурии рейсовые автобусы останавливаются сразу у одного из местных торговых центров. Собственно, торговля и большой транспортный узел, через который проходит около 60% китайского экспорта, предназначенного для России и стран Восточной Европы, здесь — основной источник дохода.

Маньчжурия, которая в 1992 году была объявлена зоной открытой торговли и в которой сейчас живут почти 200 тыс. человек, в разы превосходит по размерам и дороговизне застройки приграничный Забайкальск. Но в то же время в своих нетуристических районах чем-то неуловимо его напоминает.

Матрешка_3 На одной из улиц Маньчжурии Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Среди главных ее исторических достопримечательностей, например, памятник первому руководителю Госсовета КНР Чжоу Эньлаю, который неподготовленный турист из-за узнаваемого силуэта легко может принять за памятник Ленину. Собственно, и построены города были почти одновременно, во времена строительства КВЖД: Забайкальск появился в 1904 году, а станция Маньчжурия — в 1901-м.

Город-копия

Здесь есть целых две больших природных достопримечательности — пресноводное озеро Хулун и гигантский Парк мамонтов (он же шахтный парк), посвященный одновременно и вымершим животным, и истории угольной промышленности страны. Но озеро и парк находятся за городом, поэтому доезжают сюда далеко не все.

Матрешка_8 Посетители в парке «Мамонт» в Чжалайноре, пригороде города Маньчжурии Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

А вот сама по себе новая Маньчжурия — одна большая (пусть и хорошо сделанная) копия. Говорят, что сюда едут не только русские, но и многие китайцы — просто посмотреть на экзотическую архитектуру, мимикрирующую то под Старый Свет, то под авеню Нью-Йорка.

Матрешка_7 Копии советских и российских памятников и скульптур в городе Маньчжурии Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Собственно, одна из главных туристических достопримечательностей города так и называется — Парк копий. Его посетители, прогуливаясь по пустырю под аккомпанемент советской музыки, могут увидеть уменьшенные версии главных скульптурных достопримечательностей России: от памятника Петру I до «Рабочего и колхозницы».

Большой русский аттракцион

Парк копий, как и Музей русского искусства, расположенный в здании, повторяющем архитектуру православных храмов, входит в большую туристическую зону, которая начинается с Музея матрешки. Он появился в Маньчжурии еще в 2006 году и с тех пор стал, возможно, самым узнаваемым туристическим символом города.

Матрешка_8 Площадь Матрешек в городе Маньчжурии Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Всего здесь установлено больше 200 матрешек, самая большая из которых достигает 30 м в высоту и вмещает в себя ресторан и концертный зал, еще на площади (почему-то) стоят несколько десятков раскрашенных яиц. Справедливости ради, далеко не все матрешки тематически привязаны к России — на некоторых из них изображены символы других стран, которые дружны с Китаем.

Зато вторые имена китайцы здесь «берут» преимущественно русские, чтобы легче было общаться с потенциальными покупателями. И не только «берут», но и присваивают ресторанам и многочисленным уличным лавкам.

Правда, знатоки говорят, что как раз покупать здесь надо с осторожностью: считается, что действительно выгодно везти из Маньчжурии шубы (тем, кто способен оценить качество меха), джинсы, трикотаж и — главное — шторы. Многие в такие тонкости не вникают и едут просто за более широким, чем в родных городах, выбором товаров (не принципиально, какого качества), радующими глаз невысокими цифрами на ценниках и еще — за атмосферой праздника.

Матрешка_4 Матрешка высотой 30 м на площади Матрешек в городе Маньчжурии Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

И тогда становится понятно, почему жители Забайкалья не только отправляться в дальнее зарубежье (оно в разы дороже), но и в туры по стране ездить особо не спешат — зачем, если примерно в 10 часах езды есть сразу и недорогой азиатский шопинг, и один большой парк развлечений под условным названием «Россия», как будто позволяющий взглянуть на привычную реальность чужими глазами — то ли восхищенными, а то ли просто очень прагматичными.