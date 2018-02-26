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Круизный сезон в Приморье начался раньше обычного

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Фото: Global Look Press/Georg Wendt/dpa
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Первый в 2018 году лайнер с иностранными туристами на борту прибыл во Владивосток 26 февраля, тем самым открыв круизный сезон в Приморье почти на два месяца раньше обычного, сообщает краевая администрация.

На борту Amadea находятся около 600 путешественников — в основном немцы. По традиции туристов встретил праздничным боем церемониальный отряд барабанщиц Приморья, а также ансамбль народного танца. Гости пробудут в Приморье до вечера и за это время успеют познакомиться с самыми интересными местами города.

Морской гигант Amadea путешествует под флагом Багамских островов. Круиз начался 18 февраля в японском порту Йокогама. Туристы уже побывали в портах Нагоя, Кобе, Хиросима и Канадзава. Далее они поплывут в порты Пусан и Чеджу (Республика Корея), Шанхай (Китай) и Исигаки (Япония). Конечной точкой путешествия туристов станет китайский порт Гонконг, куда лайнер прибудет 8 марта.

В 2017 году иностранные лайнеры зашли в порт Владивостока рекордные 15 раз. В этом году в Приморье ожидается также открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Приморье планируют развивать туризм. Будет разработана необходимая инфраструктура, созданы экологические маршруты и другие условия.

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