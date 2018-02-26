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Глава Приморья распорядился проверить молочку на фальсификат

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил провести проверку на фальсификат молочки, поступающей в регион, сообщает краевая администрация.

По данному вопросу провели совещание, в ходе которого приморские чиновники констатировали, что в местные магазины поступает продукция с крайне низким содержанием молочного жира. В частности, в поле зрения администрации попал Переяславский молокозавод в Хабаровске, который поставляет в регион фальсификат.

«На столе у приморцев должна быть только качественная продукция. Нужно провести проверку в крупных городах края, взять для анализа партию молока одного из производителей и уже целенаправленно работать по этому направлению», — сказал вице-губернатор Валентин Дубинин.

Кроме того, ранее глава Приморья распорядился ужесточить правила маркировки молока и обеспечить край собственной натуральной продукцией.

Ранее портал iz.ru узнал, что в детсады и школы планируют запретить поставлять молоко и масло с растительными жирами.

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