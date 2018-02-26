Детей будут кормить по ГОСТам

В России разрабатывается закон, запрещающий кормить детей продуктами, не соответствующими ГОСТам. Речь идет о питании в школах, детсадах, больницах и других учреждениях. Его организацией в основном занимаются местные власти. Эксперты констатируют, что сейчас при заключении контрактов с поставщиками чиновники ориентируются в первую очередь на низкую стоимость, а не на качество продуктов. Если законопроект, который пишут в Совете Федерации, будет принят, в детские учреждения запретят поставлять молоко и масло с растительными жирами.

Чтобы обеспечить детей всех возрастов здоровым питанием, в субъектах РФ должны закупать продукты, соответствующие ГОСТам. Это один из тезисов, на которых будет базироваться проект федерального закона о регулировании в области питания детей дошкольного и школьного возраста. Документ разрабатывает комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации. В его материалах (копия есть в распоряжении «Известий») уточняется, что имеется в виду питание для молочных кухонь, детских садов, школ, оздоровительных лагерей, детских стационаров и учреждений социального обслуживания.

По словам президента Института отраслевого питания Владимира Чернигова, состоящего в рабочей группе по созданию законопроекта, предполагается, что региональные и муниципальные власти должны будут на этапе проведения открытого конкурса обозначать, что качество продуктов должно соответствовать ГОСТам, а в их отсутствие для определенных продуктов — техническим требованиям, которые утвердили отраслевые институты.

Сегодня «в большинстве субъектов не предъявляются даже требования об обязательной госрегистрации технических документов на производство продуктов детского питания при организации поставок. За редким исключением отсутствует надлежащий — в том числе лабораторный — контроль за безопасностью и качеством продукции при ее применении», сказано в документе Совета Федерации.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству Екатерина Лахова (также входит в рабочую группу) подтвердила «Известиям», что одна из главных целей законопроекта — обеспечить детей продуктами, соответствующими высоким стандартам качества.

— Основным критерием при закупке должно быть качество продуктов, а не цена. Может ли быть хорошим сливочное масло, если оно стоит 200 рублей за килограмм? — пояснила сенатор. По ее мнению, чтобы улучшить ситуацию, необходимо установить жесткий контроль за организацией питания детей.

В гостовском масле должен быть только «молочный жир коровьего молока». В детском мясном пюре не может быть растительных белков. Настоящая докторская колбаса состоит из свинины и говядины, в ней не может быть, к примеру, курицы.

Руководитель национальной программы «Школьное молоко» в России Ольга Панова рассказала «Известиям», что, согласно федеральному законодательству, вопросы питания населения относятся к компетенции местных органов власти.

— На сегодняшний день ситуация такова, что в одних регионах закупка продуктов питания осуществляется централизованно исполнительной властью. К примеру, в Санкт-Петербурге, Ульяновске. Но во многих регионах руководство общеобразовательных учреждений закупает продукты самостоятельно, — отметила она.



К примеру, в школах нередко товары закупаются у перекупщиков, оформляется один контракт на поставку молока, картошки, мяса, максимально снижается цена контракта. В результате в учреждения приходит не самая качественная еда, считает Ольга Панова. Для того чтобы решить проблему качества питания детей, необходимо, чтобы продукты закупались централизованно. И не у дистрибьюторов, а по возможности у производителей напрямую.



— Организация закупок должна быть направлена не на снижение стоимости контракта, а на то, чтобы на имеющуюся сумму купить наиболее качественные продукты, — объяснила Ольга Панова.

По информации Роспотребнадзора на 2016 год, 5% продуктов питания в стране были фальсифицированы, то есть не соответствовали требованиям к качеству и безопасности. 22% от общего количества подделок молочных продуктов обнаружили в образовательных и медицинских организациях. Молочный жир в этих продуктах заменялся более дешевыми растительными маслами.

Поручение разработать закон о детском питании сенаторам дала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко летом прошлого года. В течение 2018-го он должен поступить в Госдуму.