Жизнь — соль

В России с 1 марта 2018 года ужесточаются требования к качеству поваренной соли. В ней должно быть больше хлорида натрия — основного компонента продукта (именно он обеспечивает соленый вкус) — и меньше примесей других элементов. Эти нормы зафиксированы в новой редакции ГОСТа на соль, который подготовили и утвердили в Росстандарте («Известия» ознакомились с текстом документа). Из-за новых требований к товару изготовителям придется увеличить издержки на производство, поэтому соль может подорожать примерно на 10%, предупредили эксперты.

В Росстандарте подготовили для поваренной соли новый ГОСТ, содержащий более жесткие требования к ее производству. Он вступает в силу с 1 марта 2018 года, но до 2021 года будет работать в тестовом режиме — это следует из приказа службы от 28 декабря 2017 года за подписью замглавы ведомства Антона Шалаева. Через три года новый ГОСТ заработает в полном объеме.

Производителям придется повысить долю содержащегося в продукции хлорида натрия — основного компонента соли. Так, его новый объем должен быть не менее 99,8% от массы продукции для сорта экстра, а для высшего сорта — не менее 98,6%. Сейчас ГОСТ на поваренную соль допускает содержание хлорида натрия в 99,7 и 98,4% соответственно.

Также соль должна быть максимально очищена от примесей: ионов калия, магния, сульфатов, оксида железа и других. В частности, содержание кальций-иона должно составлять не более 0,01% от общего объема продукции. Тогда как сейчас стандарт допускает в составе соли максимум 0,02% этого элемента.

В документе также появились новые показатели качества продукции. В частности, с весны в каменной соли высшего сорта доля влаги не должна превышать 0,15%. А объем нерастворимого в воде остатка должен быть максимум 0,01% для сорта экстра и 0,4% — для первого сорта. Также новый ГОСТ предписывает изготовителям соли использовать йодат калия, а не йодид, который испаряется из нее при длительном хранении.

Директор департамента исследований «Роскачества» Людмила Викулова подчеркнула, что уже сейчас повышенные требования соблюдают более 50% брендов поваренной соли, исследованных организацией в 2016 году.

— Часто на полках магазинов встречается продукция с йодидом калия, она дешевле. Однако этот элемент менее стабилен, он сохраняется максимум три месяца, а также исчезает при нагревании до 30 градусов. Йодат калия может продержаться в соли до 12 месяцев и выдержать более высокие температуры, — рассказала Людмила Викулова.

В «Руспродсоюзе» «Известиям» рассказали, что рынок в конечном счете только выиграет от введения повышенных требований.

— Новый ГОСТ позволит свести к минимуму долю продукции, которая производится по техническим условиям. Зачастую ее низкое качество производители объясняют особенностями рецептуры или выбранного процесса производства, — рассказал представитель «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Аналитик компании «Соль Руси» Алексей Репин отметил, что новый ГОСТ приведет к удорожанию соли.

— Те производители, которые сейчас предлагают пищевую соль с низкими характеристиками и большим количеством примесей, будут вынуждены дополнительно очищать сырье, — подчеркнул эксперт. — Это связано с установкой дорогостоящего оборудования.

В итоге, уверен он, компании повысят цены на свою продукцию в среднем на 10%. По данным Росстата, в декабре 2017 года 1 кг поваренной соли стоил 12,73 рубля.