Ученые выяснили последствия злоупотребления соли в пищу

Частое употребление в пищу большого количества соли способствует изменению иммунной системы в кишечнике, а это влечет за собой деградацию когнитивных функций человека, что может привести к инсульту и слабоумию. К такому выводу пришли ученые из Корнеллского университета США. Научная статья опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Злоупотребление хлоридом натрия на протяжении трех недель приводит к уменьшению мозгового кровотока, эндотелиальной дисфункции и когнитивным нарушениям. При этом артериальное давление оно не меняет.

К соответствующим выводам ученые пришли после опытов над мышами. Животным предлагали пищу, содержание соли в которой превышало норму в 8-16 раз, пишет Утро.ru. В результате такой диеты центральный отдел нервной системы грызунов снабжался кровью на 28% меньше, а гиппокамп — на 25%.

При этом, по утверждению специалистов, негативные последствия высокосолевой диеты проходили после того, как мыши возвращались к обычному питанию. Полученные результаты справедливы и для людей, заявляют авторы исследования.

Высокосолевая диета увеличивала количество клеток Т-хелперов 17 в кишечнике — клеток, которые усиливают адаптивный иммунный ответ и производят интерлейкины, снижающие выработку оксида азота, который необходим сосудам мозга для нормального функционирования.

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