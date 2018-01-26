Стандарты на будущее

Красной икре, сливочному маслу, гречке и рису утвердили новые ГОСТы. В них предусмотрены более жесткие, чем сейчас, требования к продуктам. Три года они будут действовать в тестовом режиме. По сути, эксперты создали эталоны четырех продуктов на будущее. Новые правила задают вектор развития пищевой промышленности, считают в отрасли.

В России появилось четыре новых ГОСТа. Это стандарты повышенного качества для производства лососевой икры, сливочного масла, гречки и риса. Документ подготовили в Роскачестве и уже утвердили в Росстандарте. Приказ об утверждении предварительных ГОСТов подписан замглавы Росстандарта Антоном Шалаевым 28 декабря 2017 года (есть у «Известий»). Из документа следует, что с 1 марта новые правила будут применяться в тестовом режиме. Но с начала весны 2021 года после апробации на рынке перейдут в статус постоянно действующих.

В ГОСТах, в частности, описаны характеристики продукции, которым она должна соответствовать. Также в стандартах отражены ранее не использовавшиеся методы проверки продуктов.

Для красной икры, поступающей на прилавки, вводится ограничение на содержание отстоя, так называемого джуса, — 5% от конечного продукта. Сейчас эта характеристика никак не регламентируется. Ужесточились и требования к содержанию соли в деликатесе — максимум 5%. Хотя сейчас допустимо до 7%. Плюс к этому для анализа качества рыбной продукции в новом стандарте предусмотрено использование методов определения последовательности ДНК. Эта процедура позволяет точечно и достоверно установить вид рыбы.

Предварительный ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер. Их должно быть не менее 99,7% в продукции. На недоброкачественные может приходится лишь 0,3% от изделия. При этом другой параметр — сорная примесь должна составлять не более 0,2% в упаковке.

Изготовителям гречки придется соблюдать требования по кислотному числу жира. Оно характеризует содержание свободных жирных кислот в продукте и свидетельствует о его свежести. Документ ограничивает и долю испорченных ядер — не более 0,1% от всего объема. Также вводится полный запрет на наличие плесени в упаковке с товаром. Данного требования сейчас нет.

Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле. Как пояснили в Роскачестве, если этот показатель равен единице, то масло не будет «течь» в холодильнике у потребителя. Продукт продолжит сохранять форму на протяжении всего срока годности при выполнении условий хранения, указанных на пачке.

Как рассказала «Известиям» замглавы Роскачества Елена Саратцева, ни в одной стране мира нет подобных государственных стандартов, которые определяли бы и методы испытаний, и опережающие требования к качеству товара.

— Требования к товарам в данных ГОСТах задают вектор развития отраслей промышленности. В этом и заключается суть опережающей стандартизации — требования, считающиеся «повышенными» сегодня, будут оптимальны завтра, — пояснила Елена Саратцева.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что у покупателей есть запрос на качественную, гостовскую продукцию. Это обусловлено распространенностью фальсификата на рынке.

— У россиян феноменальная расположенность к товарам, которые сделаны по стандартам. Хотя остается открытым вопрос, будут ли изготовители заинтересованы в выпуске продукции повышенного качества и ее продвижении, — добавил Дмитрий Янин.

Производителям это будет выгодно, считает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Новые стандарты становятся конкурентным преимуществом, например, в переговорном процессе с торговыми сетями. Кроме того, на рынке есть потребители, которые готовы платить дороже за более качественный товар, добавил эксперт.

В последние несколько лет правительство разными способами борется с фальсифицированной пищевой продукцией на рынке. В молочной отрасли, например, ее доля составляет более 10%. Для решения этой проблемы, в частности, вводятся значительные штрафы за изготовление поддельных товаров. Появление стандартов повышенного качества станет еще одной мерой, призванной вытеснить поделки с прилавков.