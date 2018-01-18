Экопище подготовили закон

Знак «органическая продукция» будет размещаться на упаковках пищевых товаров только после подтверждения их натуральности. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где обсуждался проект федерального закона «О производстве органической продукции».

Речь идет о законодательном регулировании маркировки продуктов, изготовленных без использования различных пищевых добавок, ГМО, пестицидов и проч. Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила документ 18 декабря прошлого года.

— Мировой рынок органической продукции в последние годы переживает бурный рост, что делает это направление сельского хозяйства одним из самых перспективных. Часть наших пахотных земель давно не используется, — сказал Дмитрий Медведев. — Они имеют не только проблемы, потому что их нужно вводить в оборот. Но они не тронуты химией, что само по себе является естественным преимуществом. Задача их эффективно использовать, поощрять фермеров, которые готовы их возделывать.

По словам премьер-министра, принятие закона создаст правовые механизмы для развития этого сегмента аграрной отрасли. В проекте документа определяется, какая продукция имеет право называться органической, устанавливаются принципы ее производства, полномочия органов власти и местного самоуправления в этой сфере.

Сегодня рынок органической продукции в России функционирует стихийно. Отсутствуют нормативно закрепленные механизмы регулирования ее производства, нет и системы контроля. Законодательно не определено, какую продукцию можно считать органической. Единственный подзаконный акт, хотя бы частично регламентирующий правила производства, хранения и транспортировки таких товаров, — ГОСТ, утвержденный в 2016 году.

Представители отрасли неоднократно обращали внимание властей на то, что некоторые производители произвольно используют обозначения «био», «эко», «органик», что вводит потребителей в заблуждение. Бесконтрольно применяется и маркировка «органическая продукция».

— Сейчас эту отметку можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются. Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак «био», «эко», «фермерский», «натуральный», еще какой-то. После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены. Мы устанавливаем требования к использованию знака органической продукции. Его можно будет размещать на упаковках только после подтверждения соответствия производства органической продукции. Тот, кто эти требования нарушит, будет нести административную ответственность, — заявил Дмитрий Медведев.

Законопроект предусматривает добровольное подтверждение соответствия органической продукции национальным стандартам. Предполагается создание единого государственного реестра таких товаров и их производителей.

По оценкам Министерства сельского хозяйства, Россия может занять до 10-15% мирового рынка «чистой» пищи. Сейчас этот показатель составляет 0,2%. Объем мирового рынка «органики» превышает $100 млрд, ожидается, что через пять лет он удвоится. На такую продукцию приходится 20% общего объема мирового сельхозпроизводства. Лидерами в этой сфере являются Западная Европа и Северная Америка.