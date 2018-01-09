Через три года в аптеках не останется контрафакта

В Госдуме приняли законопроект о маркировке лекарственных средств специальными метками Data Matrix, которая станет обязательной с 1 января 2020 года. Компании, решившие войти в систему раньше на добровольной основе, смогут сделать это в любое время начиная с 1 января 2018-го. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в интервью «Известиям» рассказал о мобильном приложении для контроля аптек, о том, как внедрение маркировки отразится на качестве лекарств, и зачем служба планирует проводить контрольные закупки «уколов красоты».

— В декабре правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает наделить работников Росздравнадзора правом делать контрольные закупки. Для чего это нужно?

— У Росздравнадзора достаточно полномочий, чтобы отследить качество медикаментов. Но в этой сфере всё равно остаются значимые проблемы. Например, правила выписки и отпуска лекарственных препаратов (по рецептам. — «Известия»). Мы знаем, что в некоторых субъектах нарушения встречаются достаточно часто. В южных регионах чаще всего нарушают правила продажи психотропных препаратов. Также особая зона внимания — антибактериальные препараты. Чтобы устранить проблемы, тех форм контроля, которые существуют на сегодняшний день в Росздравнадзоре, недостаточно.

— То есть контрольные закупки позволят проследить, есть ли нарушения при продаже лекарств по рецептам?

— В том числе, но не только. И лекарственные препараты, и медицинские изделия не всегда отпускаются по правилам: продают либо лекарства без рецепта, либо запрещенные препараты, либо те, на реализацию которых у аптеки нет разрешения. Бывают также случаи, когда нарушают и медицинские организации — оказывают помощь, не имея на это лицензии и специалистов. Выявить эти нарушения можно только контрольной закупкой.

— Как она будет проходить?

— Наши специалисты будут обращаться в клинику. Они оплатят услугу, получат чек, а потом проведут проверку по реестру лицензий. Если нет лицензии на конкретную помощь — это правонарушение.

Но нас настораживают не только медицинские услуги, но и те, что оказывают в области косметологии. В частности, введение лекарственных препаратов, инъекций, всевозможных препаратов на основе ботулотоксинов (ботокс. — «Известия»), на основе гиалуроновой кислоты. Желая получить дополнительные доходы, некоторые организации начинают оказывать такие услуги без разрешения, а потом пациенты поступают к врачам с тяжелейшими осложнениями, которые часто их обезображивают. Это аллергические реакции, некрозы, инфицированные раны и др.

Для нас разрешением на применение «санкций» к таким недобросовестным компаниям будет фактически оформленная услуга, подписанный договор, чек. Это подтверждение, что организация, не имеющая лицензии, совершила правонарушение.

— Верно ли, что контрольные закупки не будут касаться фальсифицированных лекарств?

— Для проверки фальсифицированных, контрафактных лекарственных препаратов в аптеках у нас уже есть полномочия. Мы можем выходить с неразрушающими методами контроля (не требуют разрушения образцов материала или изделия в целом. — «Известия») и сегодня без уведомления производителей, без согласования прокуратуры. Это будет касаться, в частности, интернет-торговли (законопроект, разрешающий продажу лекарств в сети, сейчас на рассмотрении в Госдуме. — «Известия»).

— Каково количество фальсифицированных и контрафактных препаратов на рынке по итогам уходящего года?

— В 2017 году мы получили результат деятельности, которая выстраивалась все предыдущие годы. Создавались лабораторные комплексы, имеющие международную аккредитацию, — одни из лучших в мире. Формировалась законодательная база — установление уголовной ответственности (за обращение фальсифицированных лекарств и БАДов, производство медикаментов без лицензии и подделку документов на них. — «Известия»), маркировка медикаментов. Ратифицирована конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией медпродукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения («Медикрим»).

И поэтому в 2017 году по сравнению с двумя предыдущими количество фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов в обороте упало более чем в два раза. Это очень хороший первый шаг, знак того, что все мероприятия, которые проводились ранее, эффективны. И мы рассчитываем сохранить этот тренд в дальнейшем. Правонарушения в сфере обращения лекарственных средств вообще должны стать единичными резонансными ЧП , возможными только в случае какого-то производственного сбоя.

— Когда вы планируете достичь таких результатов и полностью избавиться от контрафакта и фальсификата?

— К концу 2020 года мы уже планируем достичь таких результатов на лицензируемом фармрынке. Тем более что будет работать система маркировки медикаментов. Поэтому контрафакт и фальсификат в лицензированную сеть аптек не будет попадать вообще.

— Заканчивается первый календарный год действия пилотного проекта по маркировке лекарств. Можно ли подвести итоги?

— Пилотный проект идет в штатном режиме. Напомню, основной задачей было разработать схемы информационного взаимодействия, программный продукт для производителей, дистрибьюторов, аптечных организаций. Он создан. Сегодня к системе подключено более 850 участников и 52 лекарственных препарата. Но эта цифра каждый день растет.

— Маркировка уже помогла найти некачественные или фальсифицированные препараты?

— Использование маркировки на этапе эксперимента позволило выявить преступления в сфере обращения лекарственных средств на сумму более чем 100 млн рублей. Уже возбуждены уголовные дела и ведется следствие. Мы очень благодарны силовым ведомствам за помощь и сотрудничество. На наш взгляд, проект по маркировке является всеобъемлющим для контроля качества.

Каждый потребитель сможет убедиться, что препарат находится в обороте легально. Пациенты часто волнуются за качество лекарств. В каждой аптеке должен быть установлен специальный прибор для считывания информации. Система позволит покупателю контролировать аптеки даже с помощью приложения для смартфона.

— Приложение уже работает?

— Приложение создано, доступно в Google Play и App Store. Оно так и называется «Проверка маркировки товаров». Если покупатель обнаружит некачественный препарат, он сможет направить жалобу в надзорный орган. Сейчас приложение помогает проверить не все лекарства, а только подключенные к пилотному проекту.

— Вы говорили, что с помощью контрольных закупок будете следить за оказанием медицинских услуг. А как часто люди жалуются на них?

— В 2017 году мы провели порядка 7 тыс. проверок. Мы работаем и по плановому календарю контроля качества медпомощи, и по обращениям граждан. Сейчас плановые проверки перешли в формат риск-ориентированного подхода.

— В чем он заключается?

— К примеру, если медицинская организация оказывает хирургическую помощь, то, конечно, ее деятельность связана с более высоким риском, чем у той, что предлагает услуги по массажу. Поэтому первую мы будем проверять чаще. В зависимости от категории риска проводим ежегодные проверки, и дальше по нисходящей — раз в три года, раз в пять лет. И есть медицинские организации, в которые мы с плановыми проверками не планируем приходить, если не поступает жалоб. В этом списке, например, санатории. Но не все. Те, которым разрешено проводить медицинские процедуры с повышенным риском, тоже проверяем.