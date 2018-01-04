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Эксперимент по маркировке лекарств продлен до конца 2018 года

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Правительство РФ продлило до конца 2018 года эксперимент по маркировке лекарств на российском аптечном рынке.

Текст соотвествующего постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля 2017 года в шести регионах России. Участниками эксперимента стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, производители и аптечные сети.

Маркирование лекарственных препаратов позволяет централизовано отслеживать движение товара по рынку, оценивать его избыток или нехватку в определенных регионах.

После проведения эксперимента и оценки его результатов планировалось снабдить идентификационными знаками все лекарства на отечественном рынке.

Как писал iz.ru, Росздравнадзор пояснял, что система маркировки облегчит доступ на рынок дешевых лекарств.
 

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