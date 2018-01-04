Эксперимент по маркировке лекарств продлен до конца 2018 года

Правительство РФ продлило до конца 2018 года эксперимент по маркировке лекарств на российском аптечном рынке.

Текст соотвествующего постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля 2017 года в шести регионах России. Участниками эксперимента стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, производители и аптечные сети.

Маркирование лекарственных препаратов позволяет централизовано отслеживать движение товара по рынку, оценивать его избыток или нехватку в определенных регионах.

После проведения эксперимента и оценки его результатов планировалось снабдить идентификационными знаками все лекарства на отечественном рынке.

Как писал iz.ru, Росздравнадзор пояснял, что система маркировки облегчит доступ на рынок дешевых лекарств.

