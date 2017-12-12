Продуктовый минимум притормозил в цене

Стоимость продуктовой корзины в ноябре «замерла». Она не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. По расчетам Росстата, цена минимального продуктового набора в последнем осеннем месяце составила 3720 рублей. Традиционные всплески цен на плодоовощную продукцию стали сглаживаться между сезонами. А небольшой рост стоимости овощей был нивелирован снижением цен на сахар, мясо, птицу, крупы и бобовые, отметили эксперты.

В ноябре 2017 года средняя стоимость минимального продуктового набора в среднем по России составила 3720 рублей. При этом по отношению к предыдущему месяцу изменений практически не было — рост составил лишь 0,2%. В сравнении с началом года колебания также незначительные — 0,8%. Это следует из данных Росстата. При этом цены на помидоры и огурцы выросли почти на 20% по отношению к октябрю. Но вот морковь, лук, чеснок и яблоки подешевели на 4%.

В октябре продуктовый набор стоил 3714 рублей, что на 0,4% меньше сентября. В первом осеннем месяце стоимость продуктового минимума в стране составляла 3729 рублей, что было на 3% ниже августа.

В минимальный набор продуктов питания входит 33 наименования — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. При расчете стоимости корзины Росстат использует условные объемы потребления и средние розничные цены.

Исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов напомнил, что в середине октября традиционно начинает дорожать плодоовощная продукция — отечественная заканчивается, и на прилавки выкладывают импорт. Но в этом году повышение цен на овощи было нивелировано снижением стоимости сахара, мяса, птицы, круп и бобовых.

По его словам, цены на сахар падают из-за снижения аналогичных мировых. Высокое внутреннее производство различных видов мяса является причиной удешевления продукции на рынке. Аналогичный процесс характерен и для круп — значительный урожай стал причиной снижения цен.

Профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин отметил, что постепенно цены выравниваются между сезонами. Уже не наблюдается больших перепадов.

— Большое количество поставщиков работает круглый год, не по сезонам. Им выгоднее продавать продукты по одной цене, выравнивать условия. Так легче просчитывать риски и строить планы, — отметил эксперт. Он также добавил, что выравнивание цен идет и по географическому признаку — можно встретить, к примеру, помидоры в краснодарском и красноярском магазине по одной цене. Речь идет о мировой тенденции.

Минимальный продуктовый набор — одна из частей потребительской корзины. В денежном эквиваленте он составляет 50% от суммы общей корзины. Оставшаяся половина приходится на непродовольственные товары и услуги. Цены на них специально не подсчитываются, а автоматически равняются стоимости продуктового набора. Потребительскую корзину чиновники используют при расчете прожиточного минимума населения. Он ежеквартально утверждается правительством. По итогам II квартала средний размер прожиточного минимума в России составляет 10 329 рублей, в I квартале он равнялся 9909 рублей.

Минтруд планировал изменить состав продуктовой корзины в 2017 году на следующие пять лет. Добавить овощей и фруктов, снизив при этом вес мучного и круп. Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии объясняли ранее «Известиям», что нынешняя продуктовая корзина содержит продукты, который уже никто в таком составе и количестве не покупает. Но от планов по изменению состава корзины отказались. Минтруд предложил установить новый принцип повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), привязав к прожиточному минимуму. Он зависит от потребительской корзины, поэтому и решили ее пока не менять.