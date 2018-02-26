РФ запретила ввоз из Белоруссии молока и сливок

Запрет на ввоз из Белоруссии в Россию молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции вступает в силу с 26 февраля. В понедельник состоятся и консультации Россельхознадзора с представителями Минсельхозпрода Белоруссии.

Под запрет на ввоз попали пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, консервированные и сгущенные молоко и сливки, сывороточный концентрат и молочный белок, передает «Интерфакс».

Запрет введен «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ», отмечается в письме Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что Белоруссия удивлена запретом Россельхознадзора на ввоз в РФ молока и некоторых видов молочной продукции из республики с 26 февраля.