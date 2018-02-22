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РФ может запретить поставки молочных продуктов из Белоруссии

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Россельхознадзор может ввести запрет на поставки в РФ отдельных видов молочных продуктов из Белоруссии из-за наличия в них вредных и запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

Как констатирует Россельхознадзор, с каждым годом в Россию поступает всё больше опасной продукции.

Так, в 2016 году было выявлено 723 случая нарушений в белорусских продуктах, из которых 386 случаев приходится на молочные. В 2017 году — 596 случаев, причем 376 опять же молочка. По состоянию на 20 февраля 2018 года ведомство уже зафиксировало 32 случая подобных нарушений.

В связи с этим ведомство рассматривает вопрос о принятии более эффективных мер, в числе которых ограничения на отдельные виды молочной продукции с учетом тех белорусских регионов, откуда она поступает. 

Кроме того, Россельхознадзор уже направил письмо в департамент министерства сельского хозяйства и продовольствия Белорусии, в котором выражает озабоченность ситуацией

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с ряда предприятий Белоруссии. В список попали, в частности, «Старфуд», «Борисовский мясокомбинат 1», «Калинковичский мясокомбинат» и «Милкавита».

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