РФ ограничила ввоз груш из Сербии и яблок из Белоруссии

Россельхознадзор с 14 февраля вводит ограничения на ввоз в РФ груш из Сербии из-за подозрений в реэкспорте.

Как сообщается на сайте службы, временные меры предпринимаются «до проведения экспертных переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны». Ограничение введено после проверок в феврале, по итогам которых были выявлены партии груш конференция, нехарактерной по сорту для республики Сербия.

Кроме того, Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия. Решение также принято по итогам проверок белорусских производителей.

Ранее из-за нарушения норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Россельхознадзор ограничил поставки продукции ряда белорусских предприятий вводит. Одновременно ведомство усилило лабораторный контроль и приостановило сертификацию в отношении ряда белорусской продукции.