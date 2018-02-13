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РФ ограничила ввоз груш из Сербии и яблок из Белоруссии

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Creativ Studio Heinemann
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Россельхознадзор с 14 февраля вводит ограничения на ввоз в РФ груш из Сербии из-за подозрений в реэкспорте.

Как сообщается на сайте службы, временные меры предпринимаются «до проведения экспертных переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны». Ограничение введено после проверок в феврале, по итогам которых были выявлены партии груш конференция, нехарактерной по сорту для республики Сербия.

Кроме того, Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия. Решение также принято по итогам проверок белорусских производителей.

Ранее из-за нарушения норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Россельхознадзор ограничил поставки продукции ряда белорусских предприятий вводит. Одновременно ведомство усилило лабораторный контроль и приостановило сертификацию в отношении ряда белорусской продукции.

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