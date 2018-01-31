На российских прилавках появятся томаты с еще пяти предприятий Турции
Россия с 1 февраля снимает запрет на поставки томатов еще с пяти предприятий Турции.
Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
Россия запретила ввоз некоторых видов турецкой продукции, включая томаты в 2016 году после того, как ВВС Турции сбили в небе над Сирией российский Су-24.
С 1 ноября 2017 года ограничения частично отменили. Так, Россельхознадзор разрешил поставки томатов с трех турецких предприятий.