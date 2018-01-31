Прямой эфир

На российских прилавках появятся томаты с еще пяти предприятий Турции

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия с 1 февраля снимает запрет на поставки томатов еще с пяти предприятий Турции.

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Россия запретила ввоз некоторых видов турецкой продукции, включая томаты в 2016 году после того, как ВВС Турции сбили в небе над Сирией российский Су-24.

С 1 ноября 2017 года ограничения частично отменили. Так, Россельхознадзор разрешил поставки томатов с трех турецких предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России вырастят на 7% больше тепличных томатов и огурцов
Это позволит улучшить качество питания россиян благодаря экологичности российских продуктов
Россельхознадзор заявил о нарушениях на заводе компании «Вимм-Билль-Данн»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017