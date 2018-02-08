Подозреваемый в краже молочных продуктов на 1,7 млн рублей задержан в Москве

Полицейские задержали подозреваемого в краже молочной продукции на сумму более 1,7 млн рублей со склада на юге Москвы. Об этом заявила пресс-служба столичного главка МВД.

«Накануне, 7 февраля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан безработный мужчина 1980 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.

По информации телеканала РЕН ТВ, мужчина является бездомным.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Пятеро мужчин два года готовили подземный тоннель для хищения нефти в Ангарске в Иркутской области, писал портал iz.ru 5 февраля. Полицейские пресекли преступное действие, когда до цели оставалось прокопать 3 м.