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Пятеро мужчин рыли тоннель для хищения нефти в Иркутской области

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Пятеро мужчин два года готовили подземный тоннель для хищения нефти в Ангарске в Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по области.

Правоохранительные органы задержали пятерых мужчин, которые рыли подземный тоннель для хищения нефти. Стражи порядка пресекли преступное действие, когда до цели оставалось прокопать 3 м. Злоумышленники готовили тоннель два года, сообщает ИА IrkutskMedia.

По версии следствия, пятеро мужчин прорыли туннель длиной 125 м для откачки нефти. Всю работу они проделали без применения специальных инструментов, копали лопатами. При обыске, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты большое количество металлических труб и резиновых шлангов, которые применяются для откачки нефти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К главному организатору применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Всем задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование по делу продолжается.

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