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В Сан-Франциско украли одноколесный велосипед известной циркачки

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Фото: Global Look Press/Alexandra Schuler
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В международном аэропорту Сан-Франциско украли одноколесный велосипед популярной цирковой артистки Жун Ню, известной под сценическим псевдонимом Красная Панда.

Велосипед в разобранном виде хранился в чемодане, который артистка сдала в багаж.

Ее агент рассказал, что Красная Панда пользуется именно этим реквизитом последние 30 лет, поэтому очень переживает пропажу.

За возвращение техники объявлена награда в $2 тыс. При этом сам моноцикл стоит в 12 раз дороже.

Причем особо оговаривается, что вернувший не будет иметь дела с полицией и ему не зададут никаких вопросов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал KTVU.

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