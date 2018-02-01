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Полицейские нашли укравшего барсетку у столичного чиновника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московская полиция оперативно разыскала и задержала предполагаемого похитителя барсетки у главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна. Кража произошла 26 января в супермаркете «Азбука вкуса».

Подозреваемый — 46-летний уроженец Молдавии. Подробности его выявления не сообщаются. 

В пропавшей барсетке чиновник хранил деньги. Общий ущерб, установленный следствием, составил 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Как писал iz.ru, столичная прокуратура пришла к выводу, что кража — самое распространенное преступление в Москве.

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