Полицейские нашли укравшего барсетку у столичного чиновника

Московская полиция оперативно разыскала и задержала предполагаемого похитителя барсетки у главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна. Кража произошла 26 января в супермаркете «Азбука вкуса».

Подозреваемый — 46-летний уроженец Молдавии. Подробности его выявления не сообщаются.

В пропавшей барсетке чиновник хранил деньги. Общий ущерб, установленный следствием, составил 30 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Как писал iz.ru, столичная прокуратура пришла к выводу, что кража — самое распространенное преступление в Москве.