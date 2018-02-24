Шесть птенцов пингвина Гумбольдта привезли в Приморский океанариум

Один из питомников Праги передал Приморскому океанариуму шесть птенцов пингвина Гумбольдта, сообщила пресс-служба комплекса.

Возраст птенцов, поступивших в океанариум из питомника Nature Resource Network s.r.o., составляет от девяти до 16 месяцев. Сейчас животные находятся в карантине океанариума, они проведут там 30 дней.

«(Пингвины — Прим. ред.) находятся под круглосуточным наблюдением старых знакомых — орнитологов. Специалисты говорят, что уже различают малышей «по лицам». По их словам, птицы здоровы, неплохо перенесли дорогу и связанные с этим волнения», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Как пояснили представители океанариума, после транспортировки пингвины хорошо питаются и много двигаются. Они также позволяют себя погладить и охотно идут на контакт.

Пингвины Гумбольдта являются особо охраняемым видом морских птиц, их перемещение тщательно отслеживается. Всем птенцам пингвинов устанавливают электронный чип — паспорт животного.

В ноябре в Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке были переданы гребневики Берое — самые крупные морские животные, передвигающиеся при помощи ресничек.