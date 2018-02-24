Прямой эфир

Шесть птенцов пингвина Гумбольдта привезли в Приморский океанариум

0
Фото: TASS/ZUMA/Rouelle Umali
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из питомников Праги передал Приморскому океанариуму шесть птенцов пингвина Гумбольдта, сообщила пресс-служба комплекса.

Возраст птенцов, поступивших в океанариум из питомника Nature Resource Network s.r.o., составляет от девяти до 16 месяцев. Сейчас животные находятся в карантине океанариума, они проведут там 30 дней.

«(Пингвины — Прим. ред.) находятся под круглосуточным наблюдением старых знакомых — орнитологов. Специалисты говорят, что уже различают малышей «по лицам». По их словам, птицы здоровы, неплохо перенесли дорогу и связанные с этим волнения», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Как пояснили представители океанариума, после транспортировки пингвины хорошо питаются и много двигаются. Они также позволяют себя погладить и охотно идут на контакт.

Пингвины Гумбольдта являются особо охраняемым видом морских птиц, их перемещение тщательно отслеживается. Всем птенцам пингвинов устанавливают электронный чип — паспорт животного.

В ноябре в Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке были переданы гребневики Берое — самые крупные морские животные, передвигающиеся при помощи ресничек. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые обнаружили одомашненных предков лошади Пржевальского
Cпасенная на Сахалине выдра поселилась в Приморском сафари-парке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017