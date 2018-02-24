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Ученые обнаружили одомашненных предков лошади Пржевальского

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Фото: TASS/ZUMA/Michal Krumphanzl
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Ученые установили, что лошади Пржевальского были не последними дикими предками современных лошадей, а одичавшими потомками первых домашних скакунов. Животные проживали на территориях близ современного села Ботай в Казахстане. Об этом пишет журнал Science.

Происхождение лошади Пржевальского установила команда профессора молекулярной археологии из университета Копенгагена Людовика Орландо.

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«Наше открытие полностью переворачивает историю одомашнивания лошадей. Те существа, которых мы считали последними дикими скакунами, на самом деле являются потомками первых одомашненных лошадей, которые в далеком прошлом сбежали от своих хозяев и постепенно одичали», — приводит его слова «РИА Новости».

В исследованиях также принимала участие Гульмира Мухтарова из Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге. Ученые проанализировали ДНК останков 88 древних и современных скакунов, проживавших на территории Румынии, России и Казахстана.

С помощью полученных данных исследователи восстановили облик лошадей Пржевальского, проживавших на территории Ботая примерно 5,5 тыс. лет назад. Оказалось, что эти животные не были дикими и не были предками современных лошадей. Часть одомашненных скакунов в какой-то момент времени сбежала, и животные начали вести такой же образ жизни, как современные американские мустанги. В результате их грива стала прямой, а шкура окрасилась в серый цвет с пятнами, и животные стали походить на нарисованных диких лошадей в пещерах Франции и Испании.

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