Ученые обнаружили одомашненных предков лошади Пржевальского

Ученые установили, что лошади Пржевальского были не последними дикими предками современных лошадей, а одичавшими потомками первых домашних скакунов. Животные проживали на территориях близ современного села Ботай в Казахстане. Об этом пишет журнал Science.

Происхождение лошади Пржевальского установила команда профессора молекулярной археологии из университета Копенгагена Людовика Орландо.

«Наше открытие полностью переворачивает историю одомашнивания лошадей. Те существа, которых мы считали последними дикими скакунами, на самом деле являются потомками первых одомашненных лошадей, которые в далеком прошлом сбежали от своих хозяев и постепенно одичали», — приводит его слова «РИА Новости».

В исследованиях также принимала участие Гульмира Мухтарова из Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге. Ученые проанализировали ДНК останков 88 древних и современных скакунов, проживавших на территории Румынии, России и Казахстана.

С помощью полученных данных исследователи восстановили облик лошадей Пржевальского, проживавших на территории Ботая примерно 5,5 тыс. лет назад. Оказалось, что эти животные не были дикими и не были предками современных лошадей. Часть одомашненных скакунов в какой-то момент времени сбежала, и животные начали вести такой же образ жизни, как современные американские мустанги. В результате их грива стала прямой, а шкура окрасилась в серый цвет с пятнами, и животные стали походить на нарисованных диких лошадей в пещерах Франции и Испании.